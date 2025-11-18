環保建築大獎踏入第十屆 新增「綠色金融特別嘉獎」  突顯綠色金融推動可持續未來

由香港綠色建築議會及環保建築專業議會合辦的「環保建築大獎2025」於上周四（13日）假香港萬豪酒店舉行頒獎晚宴，公布本屆得獎項目及機構名單，同時慶祝大獎踏入第十屆、成立20年的重要里程碑。超過500位來自政府、發展商、建築公司、顧問公司、物業管理公司、學術界、專業團體的業界精英蒞臨出席，共同交流並分享綠色建築領域的卓越成果。

兩年一度的「環保建築大獎」旨在表揚對可持續發展及環保建築有傑出表現及貢獻的項目和機構，是業界最高殊榮之一。踏入第十屆之際，本屆以「邁向碳中和‧締造優質綠建環境」為主題，共錄得122項提名，充分反映業界對環保建築理念的高度認同，以及在推動建築環境邁向碳中和的堅定承諾與決心，彰顯持續追求卓越的精神。當中99個入圍傑出項目和機構分別競逐「新建建築」、「既有建築」、「研究及規劃」、「建築產品及科技」以及「綠建領導」五大類別的殊榮。此外，本屆設有「聯合國可持續發展目標特別嘉獎」及新增「綠色金融特別嘉獎」，以表彰致力實踐聯合國可持續發展目標，或透過綠色金融推動可持續建築環境發展之項目。