環保建築大獎踏入第十屆 新增「綠色金融特別嘉獎」  突顯綠色金融推動可持續未來

由香港綠色建築議會及環保建築專業議會合辦的「環保建築大獎2025」於上周四（13日）假香港萬豪酒店舉行頒獎晚宴，公布本屆得獎項目及機構名單，同時慶祝大獎踏入第十屆、成立20年的重要里程碑。超過500位來自政府、發展商、建築公司、顧問公司、物業管理公司、學術界、專業團體的業界精英蒞臨出席，共同交流並分享綠色建築領域的卓越成果。
兩年一度的「環保建築大獎」旨在表揚對可持續發展及環保建築有傑出表現及貢獻的項目和機構，是業界最高殊榮之一。踏入第十屆之際，本屆以「邁向碳中和‧締造優質綠建環境」為主題，共錄得122項提名，充分反映業界對環保建築理念的高度認同，以及在推動建築環境邁向碳中和的堅定承諾與決心，彰顯持續追求卓越的精神。當中99個入圍傑出項目和機構分別競逐「新建建築」、「既有建築」、「研究及規劃」、「建築產品及科技」以及「綠建領導」五大類別的殊榮。此外，本屆設有「聯合國可持續發展目標特別嘉獎」及新增「綠色金融特別嘉獎」，以表彰致力實踐聯合國可持續發展目標，或透過綠色金融推動可持續建築環境發展之項目。
承襲往屆，「環保建築大獎2025」由香港政府代表、本地及海外的業界專家和學者擔任評審委員；並由香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪擔任大獎榮譽顧問兼頒獎典禮主禮嘉賓，於晚宴當日與環保建築大獎2025籌辦委員會主席陳祖聲、香港綠色建築議會主席張天祥、環保建築專業議會主席源栢樑，以及環保建築大獎2025學術委員會主席鍾志良一同主持啟動儀式，象徵業界攜手推動建築環境的發展。
今屆得獎項目及機構涵蓋私營及公營發展項目，共頒發11個綠建領導先鋒大奬、12個大獎、29個優異獎、11個「聯合國可持續發展目標特別嘉獎」，以及2個項目獲本屆首設的「綠色金融特別嘉獎」。其中，綠建領導先鋒大獎及「聯合國可持續發展目標特別嘉獎」的獲獎數量更創下歷屆新高。
當中綠建領導先鋒大奬分別由發展商-華懋集團和太古地產(1972)、顧問公司-奧雅納工程顧問和呂元祥建築師事務所、設施管理公司-恒基地產(012)和南豐物業管理、承建商-金門建築有限公司和協興建築有限公司、政府、公共機構及非政府機構-香港房屋協會，以及綠色產品及科技行業-喜利得（香港）有限公司和嘉華建材獲得，以表揚這些公司和機構於該範疇展現模範領導才能，促進香港建築環境邁向可持續發展。
綠色金融在推動香港建築環境創新及氣候行動中的角色日益重要，旨在將資金引導至綠色建築項目，提升整個建築物生命週期的可持續性及改善環境表現。有鑑於此，本屆特別增設「綠色金融特別嘉獎」，以彰顯綠色金融在推動可持續發展的重要角色，並表揚具備採納綠色金融潛力的傑出建築項目。此獎項僅頒發予「新建建築」及「既有建築」類別下的落成項目。
此外，「環保建築大獎2025」的得獎項目將有機會代表香港，角逐世界綠色建築委員會（WorldGBC）舉辦的「亞太區綠色建築領袖大獎」殊榮。