瓏珀山引山巒景入屋苑 斥數百萬保育一棵土沉香

沙田區近年有不少新盤，由新鴻基地產(016)發展的瓏珀山陸續入伙，新地工程管理部高級策劃經理張展鴻表示，項目運用借景手法，將四周的山巒景色延伸至單位之中，同時引入不同嶄新智能科技設施，為住戶打造優質生活體驗。
瓏珀山採低密度建築群設計，設5座19層高住宅大樓，提供335伙，實用面積920至2,504方呎，開則以三房及四房為主。新地早前向傳媒開放現樓單位，其中Crown Tower高層C室四房，面積1,494方呎，設有前後雙景觀對流窗，兼擁沙田市中心與翠綾山巒雙面景觀。
張展鴻指，屋苑所有出入口應用AI人面識別技術，住戶毋須帶匙卡便可進入大廈及設施。此外，每個單位都配備入伙附送的平板電腦，取代傳統室內對講機，連結大堂禮賓部和會所接待處等。張展鴻透露屋苑管理費每方呎約4.98元。
規劃設計講究 保留地方特色
高級策劃經理阮學倫透露，屋苑內有一棵野生土沉香，為做到保育與發展平衡，決定原址保留該樹，在規劃初期已修改住宅和車位的排列設計，須放棄約8至10個車位，集團迄今已花費約數百萬元將它保育。不過，屋苑車位數目充裕，提供364個，與住宅伙數比例超過1:1。
瓏珀山提供近3萬方呎的戶外園林，並在庭院中設約2萬方呎的大草地。由於屋苑坐落多石街，新地發展時特意保留數顆巨型花崗岩布置在大草地的四周，以增添地區色彩。
另外，屋苑會所Club Michel特意邀請著名日本室內設計事務所主理，策劃經理崔依納指，其中室內及戶外兒童遊樂場共逾7,800方呎，當中「獨角獸」樹屋遊樂場的建築成本約400萬元。另特設戶外影院、品茶房、室內游泳池等。