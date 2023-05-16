瓏珀山引山巒景入屋苑 斥數百萬保育一棵土沉香

瓏珀山管理費每方呎約4.98元；圖左起為崔依納、張展鴻及阮學倫。 (王偉洪攝)

沙田區近年有不少新盤，由新鴻基地產(016)發展的瓏珀山陸續入伙，新地工程管理部高級策劃經理張展鴻表示，項目運用借景手法，將四周的山巒景色延伸至單位之中，同時引入不同嶄新智能科技設施，為住戶打造優質生活體驗。

瓏珀山採低密度建築群設計，設5座19層高住宅大樓，提供335伙，實用面積920至2,504方呎，開則以三房及四房為主。新地早前向傳媒開放現樓單位，其中Crown Tower高層C室四房，面積1,494方呎，設有前後雙景觀對流窗，兼擁沙田市中心與翠綾山巒雙面景觀。

張展鴻指，屋苑所有出入口應用AI人面識別技術，住戶毋須帶匙卡便可進入大廈及設施。此外，每個單位都配備入伙附送的平板電腦，取代傳統室內對講機，連結大堂禮賓部和會所接待處等。張展鴻透露屋苑管理費每方呎約4.98元。

