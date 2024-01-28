瓏碧加推17伙 折實平均呎價1.8萬 周三新一輪銷售｜九龍城新盤

林曉箐稱，「瓏碧」最新開售市場反應熱烈，銷情理想。不少客戶諮詢中高層單位推售安排，希望能在農曆新年前購置到心儀的單位，因此連夜加推。(資料圖片)

市區新盤積極推貨應市，碧桂園香港旗下九龍城現樓「瓏碧」昨日展開新一輪銷售共60伙，即日售出40伙，佔可發售單位約七成。發展商乘勢添食，即晚加推第4號價單，涉及17伙。扣除最高21%折扣後，折實售價由394.7萬元起，折實呎價由1.66萬元起，折實平均呎價約18,067元；並落實於周三(31日)發售17伙。

碧桂園(香港)營銷管理部總經理林曉箐表示，新加推單位涵蓋開放式至一房，且大部分為高層單位，故屬原價加推。是次4號價單較項目首批推售的1號價單折實平均呎價24,520元低約26%；較項目2號價單的折實平均呎價25,453元則低約29%。