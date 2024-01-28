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地產
2024-01-28 18:27:22

瓏碧加推17伙 折實平均呎價1.8萬 周三新一輪銷售｜九龍城新盤

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瓏碧加推17伙 折實平均呎價1.8萬 周三新一輪銷售｜九龍城新盤

林曉箐稱，「瓏碧」最新開售市場反應熱烈，銷情理想。不少客戶諮詢中高層單位推售安排，希望能在農曆新年前購置到心儀的單位，因此連夜加推。(資料圖片)

市區新盤積極推貨應市，碧桂園香港旗下九龍城現樓「瓏碧」昨日展開新一輪銷售共60伙，即日售出40，佔可發售單位約七成。發展商乘勢添食，即晚加推第4號價單，涉及17伙。扣除最高21%折扣後，折實售價由394.7萬元起，折實呎價由1.66萬元起，折實平均呎價約18,067元；並落實於周三(31)發售17伙。

碧桂園(香港)營銷管理部總經理林曉箐表示，新加推單位涵蓋開放式至一房，且大部分為高層單位，故屬原價加推。是次4號價單較項目首批推售的1號價單折實平均呎價24,520元低約26%；較項目2號價單的折實平均呎價25,453元則低約29%

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開放式戶394.7萬入場

是次17伙實用面積介乎213354方呎，價單定價由約499.5萬至792.8萬元，呎價介乎21,054元至24,576元。扣除最高21%折扣後，折實售價介乎394.7萬至626.4萬元，折實呎價約16,63319,416元。入場單位為11J室，實用面積213方呎，屬開放式間隔，折實售價394.7萬元，折實呎價約18,530元。

林曉箐補充，是次開售市場反應熱烈，銷情理想。不少客戶諮詢中高層單位推售安排，希望能在農曆新年前購置到心儀的單位，因此連夜加推。同時公布最新銷售安排，將於周三(31)以價單方式銷售16伙，同日另推1伙頂層連天台單位招標，為26D室，實用面積414方呎，另連327方呎天台。

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「瓏碧」位於九龍城賈炳達道138號，提供190伙，戶型涵蓋開放式至兩房，單位樓層高度約3.45米。

即睇九龍城瓏碧最新資訊 (House730)

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