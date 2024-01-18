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地產
2024-01-18 19:30:00

瓏碧加推30伙 最高折扣增至21% 折實均呎1.7萬 較首批平三成│九龍城新盤

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瓏碧加推30伙 最高折扣增至21% 折實均呎1.7萬 較首批平三成｜九龍城新盤

林曉箐表示，今批30個單位戶型涵蓋開放式至兩房單位，實用面積介乎213至414方呎。

碧桂園香港旗下九龍城單幢現樓新盤「瓏碧」新加推第3號價單，共30伙。若以發展商提供最高21%折扣計算，折實售價由379.9萬元起，折實呎價由16,268元起，折實平均呎價17,681元，20225月推出的首張價單24,520元及2號價單25,453元，大幅低約28%及31%

碧桂園地產(香港)營銷管理部總經理林曉箐表示，今批30個單位戶型涵蓋開放式至兩房單位，實用面積介乎213414方呎。價單定價由約480.8萬至990萬元，呎價介乎20,592元至23,913元。扣除最高21%折扣後，單位折實售價由379.9萬至782.1萬元，折實呎價介乎約16,268元至18,891元。

入場單位為5J室，實用面積213方呎，開放式間隔，折實售價379.9萬元，折實呎價約17,836元。另最低呎價單位為5D室，實用面積414方呎，屬兩房開放式廚房間隔，折實售價673.5萬元，折實呎價16,268元。

高層較低層單位反賣平三成

以新價單中19A室為例，實用面積354平方呎，折實售價585.39萬元，呎價約16,536元；而首張價單中15A室，面積及間隔相同，當時提供最高13%折扣，折實售價832.59萬元，相隔1年多後，樓層較高單位折實價反賣平247.2萬元或約30%

瓏碧加推30伙 最高折扣增至21% 折實均呎1.7萬 較首批平三成｜九龍城新盤

為配合政府推出「高端人才通行證計劃」的搶人才措施，「瓏碧」新價單中新增「優秀人才折扣」優惠，符合條件的買家可獲得額外9%售價折扣。(資料圖片)

開放式至一房送家具禮券

為配合政府推出「高端人才通行證計劃」的搶人才措施，「瓏碧」新價單中新增「優秀人才折扣」優惠，符合條件的買家可獲得額外9%售價折扣。另外，目前3號價單中所有開放式及一房單位均享有家具禮券優惠，買家只需額外支付2萬元即可獲雙層傢具組合套裝。發展商亦新增其他優惠，合計最高可獲21%折扣。

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林曉箐表示，新年伊始，許多有興趣買家都急於在農曆年前購置房產。「瓏碧」地理位置優越，設雙層豪華會所及同區罕有戶外園林泳池，這次新價格可稱為「新年開心價」，定價平過同區二手，料震撼市場；預計本次將吸引投資者、年輕人和分支家庭入市。此外，為配合「高端人才通行證計劃」，特推出「優秀人才折扣」優惠，有助於吸引外來人才前來定居。

「瓏碧」位於九龍城賈炳達道138號，提供190伙，戶型涵蓋開放式至兩房，單位樓層高度約3.45米。項目迄今累沽68伙，合共套現逾5.45億元。

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