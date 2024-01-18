瓏碧加推30伙 最高折扣增至21% 折實均呎1.7萬 較首批平三成｜九龍城新盤

林曉箐表示，今批30個單位戶型涵蓋開放式至兩房單位，實用面積介乎213至414方呎。

碧桂園香港旗下九龍城單幢現樓新盤「瓏碧」新加推第3號價單，共30伙。若以發展商提供最高21%折扣計算，折實售價由379.9萬元起，折實呎價由16,268元起，折實平均呎價17,681元，較2022年5月推出的首張價單24,520元及2號價單25,453元，大幅低約28%及31%。

碧桂園地產(香港)營銷管理部總經理林曉箐表示，今批30個單位戶型涵蓋開放式至兩房單位，實用面積介乎213至414方呎。價單定價由約480.8萬至990萬元，呎價介乎20,592元至23,913元。扣除最高21%折扣後，單位折實售價由379.9萬至782.1萬元，折實呎價介乎約16,268元至18,891元。