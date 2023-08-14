溫室效應、極端氣候是全人類都要面對的問題，而環保及可持續發展已成為近年焦點議題。要響應環保除了改變生活習慣外，從置業選擇開始已可付諸行動，讓自己享受更舒適生活的同時，亦為保護地球盡一分力。

隨著人們日漸重視環保，環保屋苑亦成為新盤賣點之一，加上要滿足政府在城市規劃和減排的要求，不少發展商於開發新盤時，從屋苑規劃已開始加入環保元素。發展商會考慮屋苑對社區所構成的影響，如是否會影響附近的綠化環境、會否提供足夠綠化空間、屋苑建築物的布局和高度會否對社區構成響，包括造成屏風效應，遮擋後方建築物景觀及影響內街空氣流通，甚至令後方建築物的室溫升高等，務求減少對附近民居的影響。

設計用料加入 環保 元素

於屋苑的設計則會預留綠化空間，如平台花園、空中花園，以及有足夠通風位，可助炎夏室內降溫，於建築安排上亦會考慮日照等問題。並於屋苑加入不同環保裝置，如雨水收集裝置（用於灌溉及屋苑清潔等）、於天台及花園安裝太陽能光伏設備或風力發電裝置，並於公共空間裝太陽能儲電燈、燈光感應開關等，以節省能源和用水。於屋苑施工時，則會嚴格監控所造成的各項污染問題，人減少工程所引致的空氣、噪音及污水問題，亦會盡量減少製造並妥善處理建築廢料。在選擇建材上，亦會盡量使用有環保認證或對環境影響較少的建材。

施行 環保 管理 宣揚 環保 訊息

於屋苑落成後，在物業管理上亦著重環保，如使用專為住戶而設手機應程式，替代日常打印通告，盡量以電郵或社交平台通訊、如有需要亦會使用雙面打印及用環保紙，減少紙張損耗。鼓勵做好垃圾分類，並於屋苑設三色回收箱，以及回收包括玻璃、充電池及舊衣物，還可廚餘收集及處理器，將廚餘用作肥料等。而且發展商亦可於新屋苑的停車場設置足夠的充電裝置，以滿足電動車主的需求。此外，不少屋苑都提供住戶接駁專車，新式屋苑可採用混能或全電車做接駁車，以減少碳排放。屋苑亦可不時舉辨或與環保團體合辦活動，如環保講座、工作坊、植樹活動等，向住戶宣揚環保訊息，帶領住戶實踐環保生活，推動可持續發展。

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