用家出動！「3字頭」買到新界私樓兩房天台特色戶｜二手市況

樓價雖仍見調整，但在剛性需求下，用家伺機議價入市心水單位。中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，粉嶺及上水區本月暫錄約15宗成交，當中粉嶺花都廣場佔2宗。

蔡天賜指，花都廣場9座高層連天台戶，實用面積約370方呎，兩房間隔。原開價約380萬元，日前議價後減10萬元，以370萬元易手，呎價約10,000元。

蔡天賜透露，新買家為用家，見單位少有放盤，高層開揚，即決定入市單位作自住之用。據了解，原業主於2010年以約185萬元購入單位，持貨約14年，是次轉手帳面獲利約185萬元，物業期內升值1倍。