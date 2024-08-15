用家出動！「3字頭」買到新界私樓兩房天台特色戶｜二手市況

樓價雖仍見調整，但在剛性需求下，用家伺機議價入市心水單位。中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，粉嶺及上水區本月暫錄約15宗成交，當中粉嶺花都廣場佔2宗。
蔡天賜指，花都廣場9座高層連天台戶，實用面積約370方呎，兩房間隔。原開價約380萬元，日前議價後減10萬元，以370萬元易手，呎價約10,000元。
蔡天賜透露，新買家為用家，見單位少有放盤，高層開揚，即決定入市單位作自住之用。據了解，原業主於2010年以約185萬元購入單位，持貨約14年，是次轉手帳面獲利約185萬元，物業期內升值1倍。
金獅花園9年微蝕5萬易手
至於大圍金獅花園亦出現「3字頭」兩房成交個案，中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文稱，金獅花園1期C座中層04室，兩房間隔，實用面積約270方呎，較上述花都廣場單位細100方呎。原叫價約365萬元，日前議價後減50萬元，以315萬元沽出，呎價約11,667元。
據了解，新買家為上車客，見單位價錢合理，間隔合用，即把握機會入市單位自住。原業主於2015年以320萬元購入單位，持貨約9年，現轉手帳面虧損約5萬元，物業期內貶值約1.6%。
黎宗文補充，大圍及沙田區本月至今暫錄約30宗成交，其中大圍金獅花園佔1宗買賣。