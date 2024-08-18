用家減息前偷步入市 中原十大屋苑本周末錄12宗 按周無升跌｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得12宗買賣成交，按周無升跌，連續3周維持雙位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤市場較靜，以貨尾盤銷售為主，預計本月一手只錄約500宗成交，屬撤辣後新低，購買力回流二手市場，部分買家趁美國減息前把握樓價低位偷步入市，積極於二手市場尋覓筍盤；而有心放盤之業主若願意擴大議價空間，單位亦有承接。他又指，現時樓市觀望氣氛濃厚，相信美國落實減息後，入市氣氛會立即轉趨活躍，累積之購買力亦會陸續釋放。

港島區指標屋苑太古城，本周末錄3宗成交，較上周末少1宗。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，由分行促成的衛星閣中低層D室，實用面積502方呎，屬兩房間隔，外望園景。單位叫價約838萬元，現累減138萬元，成交價700萬元，平均實用呎價13,944元。據悉，新買家心儀單位有雅裝，業主亦提供合理議價空間；原業主則於2013年以640萬元購入單位，持貨11年，現帳面獲利60萬元，升值約9.4%。

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨本周末錄約4宗買賣，較上星期增加3宗，平均實用呎價約9,571元水平。本周末成交包括5期蘭秀道9號中層A室，實用面積591方呎，屬兩房間隔，議價後以580萬元易手，折合實用呎價9,814元。 另外，中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行分行經理關偉豪表示，本周末將軍澳新都城錄得1宗買賣成交，單位為2期1座低層E室，實用面積538方呎，以666萬元易手，平均實用呎價約12,379元。

中原十大屋苑周末成交量 地區 屋苑 周六、日成交量/ 按周變幅 平均實用呎價(元)/ 按周變幅 香港 太古城 3 (-25%) 12962(-8.1%) 康怡花園 0 (無升跌) - 海怡半島 0 (上周2宗成交) - 九龍 美孚新邨 4 (+300%) 9571(+7.5%) 麗港城 0(上周1宗成交) - 黃埔花園 0 (上周2宗成交) - 新都城 1 (無升跌) 12379(-17.2%) 新界 沙田第一城 4 (上周0宗成交) 13383(-) 嘉湖山莊 0 (上周1宗成交) - 映灣園 0 (無升跌) - 合計 12 (無升跌) - 註：綜合市場成交數據 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)