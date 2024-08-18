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地產
2024-08-18 18:13:27

用家減息前偷步入市 中原十大屋苑本周末錄12宗 按周無升跌｜樓市數據

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中原十大屋苑本周末錄得12宗成交，按周無升跌，連續3周維持雙位數。(資料圖片)

中原十大屋苑本周末錄得12宗成交，按周無升跌，連續3周維持雙位數。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得12宗買賣成交，按周無升跌，連續3周維持雙位數。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤市場較靜，以貨尾盤銷售為主，預計本月一手只錄約500宗成交，屬撤辣後新低，購買力回流二手市場，部分買家趁美國減息前把握樓價低位偷步入市，積極於二手市場尋覓筍盤；而有心放盤之業主若願意擴大議價空間，單位亦有承接。他又指，現時樓市觀望氣氛濃厚，相信美國落實減息後，入市氣氛會立即轉趨活躍，累積之購買力亦會陸續釋放。

港島區指標屋苑太古城，本周末錄3宗成交，較上周末少1宗。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，由分行促成的衛星閣中低層D室，實用面積502方呎，屬兩房間隔，外望園景。單位叫價約838萬元，現累減138萬元，成交價700萬元，平均實用呎價13,944元。據悉，新買家心儀單位有雅裝，業主亦提供合理議價空間；原業主則於2013年以640萬元購入單位，持貨11年，現帳面獲利60萬元，升值約9.4%

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九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨本周末錄約4宗買賣，較上星期增加3宗，平均實用呎價約9,571元水平。本周末成交包括5期蘭秀道9號中層A室，實用面積591方呎，屬兩房間隔，議價後以580萬元易手，折合實用呎價9,814元。

另外，中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行分行經理關偉豪表示，本周末將軍澳新都城錄得1宗買賣成交，單位為21座低層E室，實用面積538方呎，以666萬元易手，平均實用呎價約12,379元。

市區藍籌屋苑美孚新邨本周末錄約4宗買賣成交，較上星期增加3宗，最新平均實用呎價報約9,571元。

市區藍籌屋苑美孚新邨本周末錄約4宗買賣成交，較上星期增加3宗，最新平均實用呎價報約9,571元。

     中原十大屋苑周末成交量

地區

屋苑

周六、日成交量/

按周變幅

平均實用呎價()/

按周變幅

香港

太古城

3 (-25%)

12962(-8.1%)

康怡花園

0 (無升跌)

-

海怡半島

0 (上周2宗成交)

-

九龍

美孚新邨

4 (+300%)

9571(+7.5%)

麗港城

0(上周1宗成交)

-

黃埔花園

0 (上周2宗成交)

-

新都城

1 (無升跌)

12379(-17.2%)

新界

沙田第一城

4 (上周0宗成交)

13383(-)

嘉湖山莊

0 (上周1宗成交)

-

映灣園

0 (無升跌)

-

 

合計

12 (無升跌)

-

註：綜合市場成交數據

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