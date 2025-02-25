用家睇好後市 心急搶財案前偷步 無睇樓擲1180萬買大圍名城｜二手市況

新一份《財政預算案》周三(26日)出爐，市場憧憬會有利好經濟及樓市措施，有用家看好後市，搶先偷步入市，大圍名城3期盛世最新有三房單位，買家在「無睇樓」情況下以1,180萬元承接。 市場消息指，名城3期盛世2座低層ND室，實用面積約757方呎，三房套連儲物房間隔。上月開價約1,300萬元連租約放盤，獲用家洽詢，經議價後減120萬元或約9.2%，以1,180萬元連租約成交，呎價約15,588元。 造價比上月同類戶高逾 8% 據悉，由於買家看好後市，以及預計預算案會有利好措施推出，故即使「無睇樓」情況下仍決定入市作為自用。原業主於2012年以約882.6萬元一手購入單位，持貨約13年，現轉手帳面獲利297.4萬元，單位期內升值約33.7%。

翻查資料，屋苑對上一宗同類單位成交為3座低層ND室，實用面積同約757方呎，上月以1,088萬元售出，呎價約14,373元，可見是次造價較上月高92萬元或約8.5%。

名城 1 期三房 4 年轉手蝕 10 萬 不過若然在樓價高位「接火棒」的業主，如今沽貨則要損手離場。世紀21奇豐物業沙田豪宅分行區域經理李仕明表示，名城1期2座中層SD室，實用面積約739方呎，三房套間隔，坐向東南，外望山景，最新以1,250萬元易手，呎價約16,915元。 據了解，原業主於2021年以1,260萬元購入單位，持貨約4年，現沽售帳面蝕10萬元，單位期內跌價約0.8%。