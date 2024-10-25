用家9球承接三房海景戶 杏花邨樓價重返11年前

藍籌屋苑業主持貨11年，近平手離場！消息指，柴灣杏花邨47座高層7室成交，單位實用面積659方呎，屬三房連1.5廁間隔，座向東南，享開揚全海景。單位早前以980元放售，業主見買家極具誠意，而且能爽快决定承接，最終以900萬元成交，平均實用呎價13,657元，造價接近2013年水平。

據悉，新買家為區內用家，居住杏花邨多年，十分熟悉屋苑，並向來鍾情高層全海景戶。該買家近數個月一直物色同類型單位，經過參觀接近20個單位後，最後心儀上址享東南海景，而且有裝修，遂積極還價，最終誠意打動業主。據了解，原業主於2013年以870萬元購入物業，持貨11年，是次沽出帳面獲利僅30萬元，單位期內微升3.4%。