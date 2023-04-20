甲廈動態｜黃竹坑道23號首批單位售逾85% 套現超過7億

宏基資本發展的「黃竹坑道23號」甲級寫字樓於近期落成，仲量聯行獲委任為項目銷售策略顧問。首批單位在今年初推售，1個月內已售出約85%單位，套現超過7億元，最高呎價達16,300元。

黃竹坑道23號樓高27層，符合甲級商廈標準，樓層單位建築面積為747至1,327方呎，擁有4.75米特高層與層之間的高度。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，受惠於本港推行「躍動港島南」計劃，將南區發展成集旅遊、歷史、文藝及生活於一身的新地標。黃竹坑擁有港島區的地理優勢，更為計劃發展重點位置，打造嶄新面貌，活化營商環境，帶動人流，潛力無限。黃竹坑道23號鄰近黃竹坑港鐵站，具龐大升值潛力。物業放售是該區難得的商廈投資機會，相信能吸引投資者作收租或自用。