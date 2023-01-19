甲廈市況｜去年12月底寫字樓空置率再升 全年租金跌3.7% 仲量聯行：通關效應於下半年顯現

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，受到寫字樓新落成樓面影響，12月底整體市場空置率上升至12.1%，較11月的11.6%再攀升0.5個百分點，但該行相信，內地通關將為香港寫字樓市場帶來正面影響，效果於今年下半年趨顯著。
上述報告指出，由於去年年底租賃活動有限，整體甲級寫字樓市場在12月錄得116,900方呎的負淨吸納量，同時非核心商業區的新供應也推高整體空置率，其中九龍東的空置率上升至19.5%，中環及灣仔/銅鑼灣的空置率則分別微升至8.8%及10.2%，而去年12月整體市場租金按月進一步下跌0.4%。在主要分區市場中，中環和灣仔/銅鑼灣租金分別下跌0.5%和0.4%，整體市場租金在2022全年合共下跌3.7%。
料增內企來港擴充設辦公室
仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷(Alex Barnes)表示，內地通關將為香港經濟帶來正面影響，大部分企業今年將會受惠，並相信來自內地的企業將在港擴充或開設辦公室，預期對香港寫字樓市場的正面影響，於今年下半年將更顯著。此外，仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝亦指，去年12月商舖租賃市況仍然疲軟，核心區的商舖租賃成交主要來自短租的商戶，然而通關對商舖市場的帶動作用，將較對其他物業市場更明顯，商舖租賃交投將於今年回升，市場對核心區商舖的需求將逐步恢復。