甲廈市況｜去年12月底寫字樓空置率再升 全年租金跌3.7% 仲量聯行：通關效應於下半年顯現

上述報告指出，由於去年年底租賃活動有限，整體甲級寫字樓市場在12月錄得116,900方呎的負淨吸納量，同時非核心商業區的新供應也推高整體空置率，其中九龍東的空置率上升至19.5%，中環及灣仔/銅鑼灣的空置率則分別微升至8.8%及10.2%，而去年12月整體市場租金按月進一步下跌0.4%。在主要分區市場中，中環和灣仔/銅鑼灣租金分別下跌0.5%和0.4%，整體市場租金在2022全年合共下跌3.7%。