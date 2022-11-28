甲廈市況｜新寫字樓落成推高整體空置率 尖沙咀、九龍東略回落

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，由於有新商廈落成，整體甲級寫字樓市場空置率由9月底的10.5%，升至10月底的11%。空置率上升主因是鰂魚涌太古坊二座及荃灣沙咀道1號落成，其中中環及灣仔/銅鑼灣寫字樓空置率分別微升至8.4%及9.7%，尖沙咀空置率則由11.2%回落至11%。而新商廈落成其預租的個案獲計入後，也令整體甲級寫字樓市場在10月錄得479,000方呎淨吸納量。

新供應優質 吸引租客升級 仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷(Alex Barnes)表示，空置率上升主要原因是新供應增加，同時有不少租戶趁市場不乏寫字樓選擇，而物色更優質的辦公空間，反映新的優質商廈，對吸引此類租戶存在優勢，當中重大成交個案之一是，中銀人壽由尖沙咀環球金融中心升級遷至港威大廈第5座，租用建築面積23,400方呎樓面。

10 月整體商廈租金續跌 中環跌最多 另外，仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝指，10月份整體市場租金按月進一步下跌0.6%，在主要分區市場中，灣仔/銅鑼灣和尖沙咀租金分別下跌0.2%和0.1%，中環則錄得0.6%的最大租金跌幅。