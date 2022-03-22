甲廈市況｜2月份甲級寫字樓租賃錄正吸納量 料需求持續恢復

2月甲級寫字樓租賃市場較淡靜，但仍連續第5個月錄得正吸納量，可見租戶租賃需求持續恢復。

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，香港在第5波疫情下，2月甲級寫字樓租賃市場連續第5個月錄得正吸納量。受嚴格的社交距離措施影響，2月寫字樓租賃市場較淡靜，但由於租戶租賃需求持續恢復，整體甲級寫字樓市場仍錄得276,500平方呎的淨吸納量。當中一宗矚目成交為萬通保險租用旺角新世紀廣場2座，以及尖沙咀港威大廈6座，合共17,400方呎樓面(建築面積)，作為經紀的新辦公室。

整體商廈空置率回落至 9.1%

截至2月底，整體商廈市場的空置率跌至9.1%，較1月份的9.4%低，其中中環空置率回落至7.4%，九龍東空置率為12.4%，仍屬各主要分區市場中最高。另外，2月整體市場租金保持平穩，中環錄得輕微租金升幅。

仲量聯行香港租賃業務主管鮑雅歷(Alex Barnes)表示：「與2020年首次爆發疫情比較，新一波疫情對寫字樓租賃市場的影響較小，主因與企業的決策者早已面對此情況，使大部分長遠租賃計劃依然繼續。」