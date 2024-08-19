甲廈租賃上月升約一成 港九整體空置率按年遞增 一區逆市改善｜商廈市況

受到全球經濟低迷影響，企業積極重整業務，7月份商廈市場錄得約466宗租賃成交，按月上升約一成，按年則僅升1.3%；且受不少寫字樓租金議價空間持續擴大，令成交金額下調幅度大，按月持續下調，7月份僅錄得約3,598萬元，按年更下調約13%。 港島及九龍區整體甲廈空置率錄得12.84%及13.84%，按年分別升0.52個百分點及0.61個百分點，反映甲級商廈空置率仍見嚴竣。中原(工商舖)預期，商廈租務競爭劇烈，租金走勢短期内會維持疲弱，而相信隨著租金議價空間進一步擴大，將會刺激更多企業搬位遷至傳統核心區甲廈，帶動租務交投上揚，甲廈空置率料會持續改善。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，中原(工商舖)資料顯示，7月份商廈市場錄得約466宗租賃成交，按月及按年分別增約11.48%及約1.3%；成交金額則錄得約3,598萬元，按月及按年分別跌約3.11%及約12.51%，反映在租金大幅下調的趨勢下，有效吸引企業轉租傳統核心區甲廈樓面。 至於月內亦錄得較為矚目的租務成交，包括中環皇后大道中九號18樓全層單位，面積約13,742方呎，以每月約68萬元租出，平均呎租僅約49.5元，較6年前呎租高位約98元相比，大跌近五成。

金鐘連續 4 個月呈下跌趨勢 甲廈空置率方面，7月份港島區整體錄得12.74%，對比6月份下降0.1個百分點，惟對比去年同期錄得的12.22%則升0.52個百分點，反映港島區甲廈空置情況仍見嚴峻，需待時間消化，而在多個核心商業區中，金鐘區及中環區表現持續見改善，7月份分別錄得8.43%及11.8%，按月分別遞減0.03及0.43個百分點，金鐘更連續4個月呈下跌趨勢，反映更多企業傾向進駐金鐘優質甲廈。 至於表現較遜色的上環區，7月份甲廈空置率錄得12.93%，按月及按年分別遞增0.36及1.69個百分點，空置率持續見增長。九龍區方面，整體空置率錄得約13.43%，按月降低0.41個百分點，惟與去年同期對比則增約0.61個百分點，其中東九龍區改善較為顯著，九龍灣及觀塘甲廈空置率分別錄得21.34%及13.08%，按月分別減少1.33及1.32個百分點，按年則升0.83及2.98個百分點；而尖沙咀按月則增至0.63個百分點至8.96%，按年則跌0.6個百分點。

甲廈租金走勢短期仍維持疲弱 陳雁樓稱，現時大部分企業對辦公室的擴充需求有所減弱，縮減成本為大勢所趨，加上本港多區甲廈新供應持續增加，業主傾向擴大租金議價，甚至以不同優惠作招徠，吸引優質企業進駐，令甲廈租務市場競爭更見加劇，甲廈租金走勢短期內仍會維持疲弱。美國聯儲局月初宣布維持利率不變，9月份減息周期開始亦幾成定局，將有利改善國際營商及經濟發展氣氛，相信個別實力企業亦會趁早物色優質寫字樓物業，預計商廈租務市場及港島區整體甲廈空置率會持續改善。