甲級商廈｜長江集團中心二期標準層1.73萬方呎 戶戶均享維港海景

長江實業集團(1113)旗下中環臨海甲級商廈長江集團中心二期自上月公布命名後，備受市場關注，今日(28日)更多細節曝光。

項目樓高41層，總建築面積達55萬方呎，標準辦公室樓層建築面積約1.73萬方呎，樓層採用方正及無中柱式設計，為租戶提供靈活多變的實用空間，每一寸面積均可善用。所有辦公樓層選用寬度約2.7米的玻璃幕牆配以側核心筒設計，不論任何面積的租戶，均可享有寬闊的維港景致。

至於設計理念以租戶為本，由整體規劃、設施功能，以至科技應用均從用家角度出發。考慮到不同企業對單位面積有不同需求，項目提供多樣化及靈活實用的樓層間隔方案及各式專屬優勢；加上身心健康是現今企業的一大關注點，所以項目特別設置空中花園，以助租戶員工舒緩日常的工作壓力；而因應近年的新冠肺炎疫情，項目更增設免觸式智能系統及持續空氣淨化等設施，全方位保障租戶及員工的健康。

長江集團中心二期採取獨特的雙電梯大堂設計，將項目分為東、西兩座。除全層租戶外，每層東、西座的租戶分別可擁有企業專屬樓層式地址、專屬私人電梯大堂及獨立出入口，租戶甫步出電梯即可直達公司接待大堂。標準樓層每層亦可提供四個獨立單位的間隔方案，每個單位同樣享有無遮擋維港景觀及電梯大堂直達辦公室。此外，不同規模之辦公室內均設專屬洗手間，無需與其他租戶共用。長江集團中心二期主入口設計仿如巨型水晶立方，而設於6樓的電梯大堂同樣以玻璃幕牆構建，配以壯闊海景。另外，項目採雙上/落客區的設計，方便租戶進出夏愨道和琳寶徑，並提供185個車位。