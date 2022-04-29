申請錯漏百出惹猜疑 港人移澳審批傳收緊

海│外│樓│市│專│題 港人移民潮持續，除英國BNO「5+1」之外，澳洲及加拿大相繼也推出優惠港人措施。當中澳洲港人救生艇自去年10月公布各項細節後，吸引不少港人申請，除僱主擔保的工作簽證(482簽證)外，低門檻以讀書移民的香港人更有增無減，然而近日在澳洲移民顧問圈中傳出，有為數不少港人在申請學生簽證時，胡亂填寫臨時入境聲明(GTE)而面臨「拒簽」風險。

持特區護照申請 或勝BNO

有資深澳洲持牌移民代理透露，由於部分港人的申請表錯漏百出，令澳洲在審核上已收緊其申請，當中使用香港特區護照申請較BNO護照更為優勝，主要涉及申請永久居留及入籍時的良民證申請。

人才離港已成趨勢，即使在新冠肺炎疫情期間仍無阻港人出境，根據香港入境事務處資料，由1月至本月27日，香港居民淨出境人數高達301,372人，當中以機場出境高達197,946人，佔整體約66%；單計3月香港居民淨出境人數達81,720人，在機場出境人數按月增加約22%，高達64,514人，佔整體淨出境人數約79%。

其中一個港人移民熱門地澳洲，去年落實救生艇方案，除可申請457及482工作簽證外，讀書移民澳洲方案申請者為數不少，即以申請500學生簽證(Student Visa)再接駁485畢業生工作簽證，並在當地生活3至4年接駁189或191簽證直接取得永居。根據澳洲內政部數據顯示，截至2021年12月31日止，全球提交的學生簽證申請數量為118,498宗，香港有2,363宗，佔整體約2%。至於在澳洲境外提交的學生簽證申請，香港佔1,777宗，佔整體約2%，然而批出的學生簽證宗數，香港為1,781宗。

傳level 1降至level 3 與中印看齊

有不願透露身份的持牌移民代理表示，澳洲當局會為不同國家及城市的申請者劃分不同等級，最高級的level 1為優質的申請者，審批過程亦比較「鬆手」，因為澳洲最想吸納的人才，以往香港屬於level 1，但是近日傳出港人「亂填表格」，令評級由原本最高級的level 1，已下跌至level 2甚至level 3，尤其是持有BNO護照的港人，或與中國及印度等級睇齊，亦令近月讀書移民申請拒簽率增加，由於政府數據滯後半年，真實情況或於半年後反映。

須符資金及收入要求 英文要達標

另一位業內的持牌代理透露，原本澳洲港人救生艇整個申請程序比較簡單，港人持有BNO或香港特區護照，加上澳洲當局對港人已取消配額制，只要交足文件便容易過審批，但是不少香港人自行遞交申請表時「出事」宗數不斷增加，令澳洲當局不得不「揸正嚟做」。例如申請者最少要有12個月在澳洲生活費用，每年最少要有6萬至7萬澳元收入，以及符合英文程度要求。該持牌代理又指，以讀書移民澳洲的申請程序較申請BNO Visa複雜，不少港人填寫讀書移民申請表時，上網找資料後「DIY」，部分英文水平較差港人提交相關文件時錯漏百出，最致命的錯誤是「貪平」降級報讀學科，例如填寫GTE時已是工商管理EMBA畢業，卻報讀烘焙文憑課程，但卻沒有合理證明轉行。

有人遞10份表報同一學科 學校拒批

另外亦有港人經由10個代理遞交同一份表格，報讀同一學校及同一學科，令學校懷疑申請者是否有不軌意圖，並即時拒絕批出學生簽證，令日後再申請增添變數。代理表示，這些「出事」的港人，行內已沒有持牌代理願意代辦申請，他們表示，如被澳洲當局拒絕的港人，由於再拒批風險大，影響代理行內部信用評級，即使願意繳付數倍諮詢費用，代理亦會不太願意跟進。

他建議，香港人申請澳洲簽證宜用香港特區護照，因為BNO護照已跌至低等級，加上日後銜接永居或入籍時，需要提交良民證，但目前仍不知港府將來會否承認BNO護照，加上持BNO護照不等於英籍，「到時兩頭唔到岸」。