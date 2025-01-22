畔海今年開齋 海外專才擲5682.5萬購逾3000呎洋房｜屯門新盤

據悉，買家為海外專才，因工作關係須經常往返內地，其子女亦在附近的哈羅香港國際學校上學，一直物色連接深港西部通道及接駁港珠澳大橋等交通網絡的屯門區洋房；由於鍾情洋房享海灣景緻，故購入單位自住。

踏入2025年，新盤市場持續出現大額交投。英皇國際(163)旗下屯門臨海洋房項目「畔海」最新招標售出6號洋房，實用面積3,290方呎，四房三套間隔，附設494方呎花園、56方呎平台，以及640方呎天台，兼備兩個私家專屬車位及內置升降機直達室內各層，附設私人無邊際游泳池，坐擁海天一色遼闊景觀，成交價5,682.5萬元，呎價17,272元，屬該洋房戶型的首宗成交。

尚餘 3 間洋房待售

英皇指，「畔海」甫推出以來銷售成績理想，面積倘大的大宅洋房系列已完成首階段銷售，屬四房四套的1、2、3及5號屋已全獲認購，共套現4.98億元。新一年展開新一輪銷售部署，推售精緻洋房別墅系列，實用面積介乎3,290至3,362方呎，為四房三套間隔，對項目於新一年火速獲得成交及造價感到滿意。全盤迄今累沽5伙，尚餘3間洋房待售，套現逾5.5億元。

「畔海」位於屯門澄麗路9號，提供8座臨海獨立洋房，每戶設有私家花園、天台無邊際泳池(9號洋房泳池設於地下)、私人升降機及雙車位。