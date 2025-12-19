當家就是酒店！ 新加坡 W Residences Marina View 重新定義奢華生活

在這追求極致生活體驗的年代，「家」正被重新定義。對於高淨值人士而言，豪宅不再只是居住空間，而是生活方式、身份象徵與服務品質的綜合體現。位於新加坡濱海灣核心地段的W Residences Marina View——Singapore，正是這股潮流下的最佳示範——一個將五星級酒店服務與私人住宅完美融合的革命性項目。

W Residences Marina View——Singapore選址濱海灣，是新加坡金融心臟。

當地段就是一切 地產界有句老話：「Location，Location，Location」。W Residences Marina View——Singapore選址濱海灣是新加坡金融心臟，隨核心中央區(CCR)的發展勢頭回升及市區重建局(URA)和中央商務區發展計劃(CBDIS)重塑核心區域，該資產將擁有強勁的增長潛力。從投資角度，濱海灣區域的稀缺性不言而喻，除了區內已沒有太多可供開發土地，項目亦是少數結合品牌酒店管理的住宅項目，獨特定位更顯珍貴，地段提供的不僅是便利，更是一種難以複製的生活圈層。 W品牌巨大誘力 萬豪國際集團旗下W品牌向來以其前衛設計風格及「Whatever/Whenever®」服務理念聞名。試想一下：當你深夜回家突然想吃一碗熱騰騰的laksa，只需一通電話，24小時住宅餐飲服務便能送到府上；當你計劃周末家庭聚會，禮賓團隊可以為你安排私人廚師、預訂34樓的私人餐飲包廂，甚至協助策劃整個活動流程；當你要出差，他們可以幫你預訂私人飛機，安排寵物照顧服務。這種「只要你想得到，我們就做得到」的服務文化，正是W品牌核心價值。同時，業主可加入ONVIA，享有Marriott Bonvoy Platinum Elite會員特權。

垂直整合的生活 樓高51層的W Residences Marina View – Singapore巧妙地將酒店、住宅融為一體。1至14層為W Singapore——Marina View酒店；15至51層有683個私人住宅單位，這種獨特混合模式讓住戶享世界級酒店服務的同時，又保私密居住空間。設計帶來的好處顯而易見，包括住戶可以在15樓無邊際泳池開始一天，在WET® & FIT做熱瑜伽或由私人教練指導訓練；中午在樓下餐廳與客戶午餐；傍晚在34樓的Living Room與朋友小酌；夜晚到51樓Club 51水療中心放鬆身心，或在溫水泳池邊欣賞濱海灣夜景和煙火表演，足不出戶就能滿足身心靈。 這種配置也為住戶創造獨特社交機會。W Residences Marina View——Singapore共享空間成為高端社交新場所。這裡的鄰居可能是跨國企業高管、創業家、藝術家或專業人士，通過精心設計的公共空間，住戶可建立有價值人際網絡。 投資價值多維度 從投資角度，新加坡作為亞太區的金融及商業樞紐，其房地產市場一向穩健，特別是核心地段豪宅。而萬豪作為全球最大酒店集團之一，其管理能力及品牌價值是項目重要資產，相比一般服務式公寓，W品牌帶來的不僅是服務水準，更是一種生活方式的認同。 另外，新加坡外籍人士對高品質住宅需求旺盛，項目提供全方位服務及配套，正好滿足這細分市場需求。項目提供的單位類型多元，從約538方呎的一房到超過5,000方呎的頂層豪宅，不同預算及需求的買家都能找到合適選擇。一房參考售價177.8萬新加坡元起(約1,058萬港元)、二房參考售價由238.3萬新加坡元起(約1,418萬港元)、三房參考售價386萬新加坡元起(約2,298萬港元)。 新加坡 W Residences Singapore Marina View - 海外物業投資 | 中原地產海外物業

境外樓花買唔買？計過風險先好買！本廣告/宣傳資料內物業為境外未建成物業已取得當地Building and Construction Authority發出的發展許可証，編號：A1252-00566-2022-BP07。匯率參考2025年11月21日Yahoo財經，SGD兌HKD的匯率約5.9539。預計落成日期︰2029年第一季。物業編號：1326。廣告日期：2025年12月5日。


