疫下混戰｜發展商銷售積極 兩新盤齊部署提價加推

新盤積極起動，其中由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的日出康城第11期發展項目凱柏峰I昨(23日)起開放示範單位予公眾參觀，反應熱烈；今日(24日)起接受認購登記，並預告本周內加推單位應市，強調有加價空間。

提供592伙的凱柏峰I，已於周三(22日)推出首批128伙，最高16%折扣優惠，折實價619.5萬元起，折實平均呎價17,888元。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，有機會本周內加推單位，由於與同區一手及二手有較大的折讓幅度，故有加價空間，並部署下周公布首輪銷售安排。該盤昨日再開放一個經改動連裝修兩房示範單位，以1A座28樓F室為藍本搭建，實用面積459方呎。

至於已進行首輪銷售的恒基地產(012)紅磡必嘉坊．曦匯，計劃短期內加推最少兩成單位。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，加推單位料有約1%至2%的加價空間，部署下周初展開次輪銷售。他認為，在新冠肺炎疫情、加息和新盤混戰等因素下，項目仍售出約七成單位，對銷情感滿意。