疫下混戰｜發展商銷售積極 兩新盤齊部署提價加推

新盤積極起動，其中由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的日出康城第11期發展項目凱柏峰I昨(23日)起開放示範單位予公眾參觀，反應熱烈；今日(24日)起接受認購登記，並預告本周內加推單位應市，強調有加價空間。
提供592伙的凱柏峰I，已於周三(22日)推出首批128伙，最高16%折扣優惠，折實價619.5萬元起，折實平均呎價17,888元。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，有機會本周內加推單位，由於與同區一手及二手有較大的折讓幅度，故有加價空間，並部署下周公布首輪銷售安排。該盤昨日再開放一個經改動連裝修兩房示範單位，以1A座28樓F室為藍本搭建，實用面積459方呎。
至於已進行首輪銷售的恒基地產(012)紅磡必嘉坊．曦匯，計劃短期內加推最少兩成單位。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，加推單位料有約1%至2%的加價空間，部署下周初展開次輪銷售。他認為，在新冠肺炎疫情、加息和新盤混戰等因素下，項目仍售出約七成單位，對銷情感滿意。
NOVO LAND第1A期
開放式至兩房佔逾八成
新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期最快下月初推售，副董事總經理雷霆稱，料兩周內可獲批預售，屆時隨即推售。代理總經理陳漢麟說，項目提供824伙，涵蓋開放式至四房戶型，開放式至兩房佔約83%，三房及四房佔約17%。發展商特設NOVO LAND開篷巴士，於周六至周日(25至26日)期間於屯門內行走。
另外，中洲置業旗下火炭星凱．堤岸自5月底推出全新銷售安排後，不足一個月內迅沽24伙，套現逾2.5億元；全盤至今累售857伙，佔可供發售單位約七成，套現逾86億元。營銷策劃總監楊聰永稱，集團推出「星凱．堤岸健康智慧Formula」一系列活動，由周六起至7月期間，逢周末及公眾假期於九龍灣售樓處舉行，主題環繞科技、烹飪、寵物等。