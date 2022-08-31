疫情下新盤延交樓 柏傲莊III押後至2025年3月

本港新冠肺炎疫情2020年初爆發至今，影響發展商旗下項目施工進度，部分新盤更出現延期交樓情況。最新有由九龍建業(034)發展、位於將軍澳石角路1號的海茵莊園原定關鍵日期為今日(31日)，發展商昨日(30日)宣布，由於在建築期間因惡劣天氣及疫情等因素，而延遲了有關建築工程，將完工日期延至明年3月31日，即較原定預計入伙日期延遲7個月。

柏傲莊 III 兩度押後預計關鍵日期

擁香港開埠以來樓盤收票紀錄、由新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展的大圍站上蓋柏傲莊III(第1及第8座)，因牆身底座出現混凝土強度未達標，於去年7月宣布拆卸重建，發展商當時向買家提出四大賠償方案，並一直暫停銷售至今。發展商早前致函買家指，項目關鍵日期延至不早於2024年3月31日。不過最新因受新冠肺炎疫情及惡劣天氣等因素影響工程進度，最新預計關鍵日期為2025年3月31日，比早前預計推遲12個月；較售樓說明書原定預計關鍵日期明年6月30日，入伙日期推遲21個月。

新世界發展發言人回應指，柏傲莊就早前已落實執行第3期的拆卸重建方案，剛接獲承建商的最新匯報，第3期的拆卸工程接近完成，但工程期間為保障鐵路安全，部分工序及緩解措施需安排於夜間進行，此外亦受2019冠狀病毒病疫情及惡劣天氣而影響工程進度。鑑於上述原因，項目的認可人士經評估後，確認項目第3期的最新預計關鍵日期為2025年3月31日，而相關的補充協議亦已獲政府審批。

至於買家補償安排方面，發展商稱將於日內通過律師樓向買家發信，詳細解釋情况及簽署相關文件的後續安排；而賣方律師代表亦會提供補充協議予買家。

OMA by the Sea延至今年12月底入伙

其他出現延期交樓的新盤，包括由香港小輪(050)和帝國集團發展的屯門「帝御」系列，三個期數包括帝御．金灣、帝御．星濤及帝御．嵐天，原定預計關鍵日期為今年4月，最終延期約2個月，至今年6月。同區永泰地產(369)掃管笏OMA by the Sea，原定預計關鍵日期為今年6月，最新顯示為今年12月底，即延期約6個月。原先由中國恒大(3333)持有，其後轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰(前稱恆大．睿峰)原預計去年10月底入伙，最後延期至今年5月，即押後約6個月。