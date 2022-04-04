疫情下首個大型全新盤　錦上路站項目命名柏瓏I將推715伙

隨著第五波疫情稍為回落，踏入第二季，發展商終於有首個大型全新盤登場。由信置(083)、嘉華(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作發展的港鐵錦上路站發展項目第1A期，今日(4日)正式命名為柏瓏 I(GRAND MAYFAIR I)，料部署短期推出市場。

中國海外地產董事總經理游偉光指出，項目設兩幢住宅大樓，分為四座，提供715伙，戶型涵蓋一房至三房戶，並主打一至兩房戶型單位。

信置營業部集團聯席董事田兆源預期，該盤採中低密度設計，預料短期內可獲批預售樓花同意書，現階段正籌備樓書及示範單位，會適時上載樓書。而設於九龍尖沙咀中心的示範單位，以及展銷廳亦正在準備當中。

嘉華：料樓市重拾升軌

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明透露，樓盤定價方面，除了以去年底推出的元朗站上蓋項目作為參考指標之外，亦會參考西鐵沿線的項目，包括一站之隔的荃灣西，並會跟隨市價而釐定，定價不會過於保守或進取。他認為，疫情回穩，加上剛性需求持續，相信樓市將會重拾升軌。

值得留意的是，項目設有13.5萬平方呎園林空間，以及3.7萬平方呎雙會所。未來錦上路亦會興建面積達43萬平方呎的大型商場，可滿足住戶生活需要。整個錦上路站項目將分多期發展，料合共提供2,200伙。

翻查資料，該項目由上述財團於2017年5月以83.3億元投得，每呎樓面地價6,735元。項目位於錦河路及東匯路交界，提供總樓面逾123.67萬平方呎。據地政總署資料，項目預計落成日期為2024年6月底。