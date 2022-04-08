疫情後遺｜涉46盤逾2.5萬伙 樓花待批20年高

摩│拳│出│擊

新冠肺炎疫情影響，據地政總署資料顯示，今年首季累積待批預售樓花單位滾存數量高達24,834伙，數量為近20年來新高，涉及46個項目。至於上月有4宗預售樓花新申請，合共涉2,002伙，以及批出1份預售樓花同意書，為恒基地產(012)位於啟德沐泰街8號項目，涉及740伙。

3月份4宗預售樓花新申請，合共涉2,002伙，包括2月份曾撤回申請、恒地位於粉嶺馬適路8號項目第一期，單位維持603伙不變，預計落成日期為今年11月。另外，由會德豐、中國海外(688)、恒地及新世界發展(017)合作的啟德承豐道22號項目，亦申請預售，今期設有566伙，預計2024年9月落成，樓花期約29個月。

至於由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中海外合作拓展港鐵錦上路站項目，首期已命名柏瓏I，1B期亦申請預售，提供805伙，料2024年10月落成，樓花期約30個月。此外，九龍倉(004)九龍龍翔道188號第一期，將提供28伙，預期2024年6月落成，樓花期約26個月。

截至今年3月底共有46個項目待批預售，涉逾2.48萬伙，為2002年7月後新高。

剛命名為柏瓏I的錦上路站項目，提供715伙，戶型涵蓋一房至三房，並設有面積逾13.5萬方呎大型園林及逾3.7萬方呎雙會所，正待批預售樓花同意書，及籌備售樓說明書及示範單位，預計短期內推出市場。