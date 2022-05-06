疫情衝擊工商零售物業 第一太平戴維斯：第二季料帶來轉機

受第五波疫情衝擊，本港首季經濟再度收縮，並創下一年半以來最差情況，因應內需及外需表現疲弱，首季物業投資成交亦見淡靜。第一太平戴維斯（香港）回顧今年首季物業投資市場，指第五波疫情下本港各類物業交投驟減，然而，季內少數重要成交仍反映出投資者繼續垂青回報穩健的物業，有望為第二季市況帶來轉機。

今年首季，第一太平戴維斯共促成 13 宗單價在1,000 萬港元以上的大額物業成交，涵蓋多個物業類型。疫情影響，加上其他地緣政治因素、股市波動及加息周期開始等亦對投資市場表現帶來衝擊。若論整體市場在首季*錄得的整幢／持有大部分業權的成交，從成交總額的佔比來看，工業物業成交額佔了總金額的 50%，零售／商場及酒店亦分佔 30%及 17%。

投資者方面，私募股權房地產基金在總成交金額的佔比高達 56%，本地資金亦佔上 44%，兩者成為首季市場的主導者。事實上，私募股權房地產基金自 2020 年以來在本港物業市場上的投資額達到 419 億港元，其對工業物業更是情有獨鍾，在該類物業的投資佔比自 2020 年的 15%急增至 2021 年的 61%。