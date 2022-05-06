疫情衝擊工商零售物業 第一太平戴維斯：第二季料帶來轉機

受第五波疫情衝擊，本港首季經濟再度收縮，並創下一年半以來最差情況，因應內需及外需表現疲弱，首季物業投資成交亦見淡靜。第一太平戴維斯（香港）回顧今年首季物業投資市場，指第五波疫情下本港各類物業交投驟減，然而，季內少數重要成交仍反映出投資者繼續垂青回報穩健的物業，有望為第二季市況帶來轉機。
今年首季，第一太平戴維斯共促成 13 宗單價在1,000 萬港元以上的大額物業成交，涵蓋多個物業類型。疫情影響，加上其他地緣政治因素、股市波動及加息周期開始等亦對投資市場表現帶來衝擊。若論整體市場在首季*錄得的整幢／持有大部分業權的成交，從成交總額的佔比來看，工業物業成交額佔了總金額的 50%，零售／商場及酒店亦分佔 30%及 17%。
投資者方面，私募股權房地產基金在總成交金額的佔比高達 56%，本地資金亦佔上 44%，兩者成為首季市場的主導者。事實上，私募股權房地產基金自 2020 年以來在本港物業市場上的投資額達到 419 億港元，其對工業物業更是情有獨鍾，在該類物業的投資佔比自 2020 年的 15%急增至 2021 年的 61%。
袁志光：機構投資者及基金開始購入物業
第一太平戴維斯香港董事總經理、投資及銷售部主管袁志光指出，雖然首季投資市場非常淡靜，但投資者最近已逐漸放眼於零售及酒店物業，從近期機構投資者及基金等開始購入整幢酒店及住宅／地塊成交可見端倪。就零售物業前景而論，新一期消費券發放，加上疫情趨緩，社交距離措施有所放寬後，有助促進零售區的人流，為舖租帶來重要的支持；假如疫情進一步減退，通關有望，則酒店物業的前景將會更為看好。部分投資者趁著物業價格已有較大回調時盡早入市。預期第二季開始隨著市場氣氛改善，市面的盤源將會增加。
第一太平戴維斯副董事總經理暨九龍銷售部主管蕭兆新指出，近年投資者的工業物業成交趨勢亦出現變化，從以往的成交多為發展商購入地皮興建新式工廈作為自用，到近年基金等投資者大手進行工業買賣，為分層工廈及倉庫的價格帶來支持。工業物業市場去年出現一輪熾熱成交，成交宗數幾乎是 2020 年的三倍，以致盤源極速被吸納，而本年首季市場遇冷，投資宗數亦按季大跌 33%至 570 宗，當中僅有兩宗為整幢物業成交。不過，由於疫情下電子商貿的需求有增無減，導致物流物業的需求仍然穩固，未受最近一輪疫情影響，因此投資者仍然繼續積極尋找工業物業投資機會，特別是呎價較小、回報率達 3 厘或以上的物業最受青睞。
黎漢群：本港銀行體系流動性充足 維持實際負利率
第一太平戴維斯香港住宅銷售、發展及投資部資深董事及部門主管黎漢群指出，本港豪宅市場在首季開局不俗，頻錄大手成交，包括大潭道 45 號的 5 號洋房以 4.538 億元售出；另一幅位於淺水灣的罕有政府住宅地皮以招標方式售出，以每平方呎樓面地價 62,355 港元刷新錄，成為呎價地王。可惜的是，本港第五波疫情爆發，加上俄烏戰事及加息周期等外圍因素，給樓市的良好勢頭澆了一盤冷水，令市場活動驟減。
然而，隨著疫情逐步緩和，近期成交以特色項目為主，價格亦逐漸邁向第五波疫情前的水平，預料來季投資者及基金等對豪宅及地塊的興趣將會持續。黎氏說，美國聯儲局重啟加息周期後，自疫情爆發以來多國政府一直採取的財政及貨幣政策亦會有所調整。雖然美國已踏出加息一步，但縱觀香港銀行體系流動性充足，加上預期未來兩年將出現 2%至 2.5%的輕微通脹，預料本港在短期內仍會維持實際負利率的環境。
作者: HOUSE730智能搵樓平台