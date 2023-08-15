發展商新樓執漏進度不似預期 業主如何保權益

新樓 交樓，業主如果 驗收 時發現單位內有問題，可以聯繫發展商進行 裝修 執漏。然而，發展商執漏需時，曾有 準業主 便因為發展商 裝修 隊伍執漏進度緩慢，結果 收樓日期 被逼一再延誤，因而大失預算。除了預約的室內 裝修 需要改期外，亦要負擔因為延遲收樓引致的 租屋 等額外開支，造成雙重損失。

準業主收到發展商的交樓通知當然開心激動，但需要仔細驗收清楚，如有需要可以請專人幫助驗收，查清楚單位的狀況，以及室內的裝修物料和所附贈的設備，是否與樓書上列明的相符。根據《一手住宅物業銷售條例》規定，如果在驗收期間發現單位有任何質素問題，而這些問題並非由業主疏忽所引致，便須在「買賣成交日期」後6個月內，以書面（執漏清單）通知發展商盡快安排裝修執漏工程。當發展商收到相關通知後，需要在合理切實範圍內，盡快安排自費補救（執漏）。如在6個月後才通知執漏，發展商可以不受理。

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保留書面記錄 以備不時之需

為方便日後跟進，於裝修執漏過程中買賣雙方的溝通，如買家的要求和發展商回覆等，亦應以書面形式記錄。雖然說發展商會安排施工隊進行裝修執漏工程，但卻不時會聽到執漏進度緩慢，或是買家對執漏後單位的質素仍不滿意，結果買賣雙方各執一詞，難以達成共識，最終遲遲未能收樓。

若買家真碰到這上述情況，可尋求獨立第三方專業人士的協助，如聘請公證行派員到單位進行獨立評估驗收，再以評估報告與發展商交涉，要求對方跟進單位的情況。

此外，準業主亦可就單位的情況，向消費者委員會查詢及投訴，以尋求解決方法。如雙方仍不能就報告內容商議出解決方案，買家可考慮採取法律行動，透過民事訴訟解決問題。

因 裝修 執漏引致延期收樓 可追討相關損失

另外，要注意在要求發展商執漏開始，買家除要保留買賣雙方交涉的書面記錄外，亦要保留因延期收樓而形成的所有額外支出單據。萬一最終買賣雙方真的要循法律途徑解決問題，買家亦可向賣方追討期間所引發的相關金錢損失。而買家追討的金額在75,000元以下，將安排於小額錢債審裁處進行追討程序，但如金額高於75,000元，則需要呈上區域法院審理。

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