發展商谷銷情 一文睇哂聖誕及新年置業大禮！有優惠總值高見50萬｜不斷更新

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，由本月3日起至本月31日，經指定代理行購買「天瀧」一手住宅單位的各首4名買家，即可獲贈「冬日旅遊套票禮券」，每份價值約25,000元，名額共20個，總值約50萬元。

由恒地、中國海外、華懋集團、帝國集團、新世界及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」夥拍中原地產、利嘉閣地產及世紀 21等五大代理行推出全新冬日置業優惠，總值約50萬元。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由本月20日起至2025年1月5日，經中原地產購入DOUBLE COAST I的首10名買家，可獲贈8,888元澳洲悉尼郵輪旅遊禮券，總值約88,880元。

供應重鎮啟德銷售競爭激烈，多盤推優惠搶佔購買力。由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」夥中原地產為DOUBLE COAST I買家呈獻聖誕及新年置業大禮。

【柏蔚森增限時優惠 指定單位享 12.8 萬折扣】

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列新增「冬日限時禮遇」，買家最高可獲12.8萬元售價折扣；另外，25個精選優質單位最高可享17%折扣率，優惠將於本月14日生效。

發展商表示，買方凡於今年12月14日至明年1月5日期間購買指定單位，最高可獲贈價值12.8萬元售價折扣。

【瑜一第 5 座單位設 1% 額外折扣】

由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」系列為慶祝聖誕佳節及迎接2025年即將到來，發展商宣布，由12月8日起至明年1月28日，凡購入「瑜一」第IC期第5座指明住宅物業的買家，均可享「歡渡佳節優惠」，可獲額外售價1%折扣。

發展商同時推出「特選3房單位限時優惠」，於上述期間購入特選三房單位的買家可獲44.8萬元售價折扣。是次推出的3個精選單位，分別為第5B座10樓A室、18樓A室及20樓A室，全數享有優質廣闊內園景觀，中高層單位更可享九龍東海景。

【親海駅 II 送開放式及兩房買家黃金禮券】

長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」推出「喜上加囍賞黃金」優惠，由12月1日起凡購買兩房單位及開放式單位買家，可分別獲贈價值約168,000元及約88,000元的黃金禮劵，合共送出約256,000元的黃金禮劵。