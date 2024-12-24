發展商谷銷情 一文睇哂聖誕及新年置業大禮！有優惠總值高見50萬｜不斷更新

聖誕及新年長假將至，發展商提早「收爐」暫緩推盤步伐，不過為加快消化新盤貨尾，紛紛推出優惠吸客，am地產特意為讀者準備一文睇哂各盤置業大禮，包括旅遊禮券、購物優惠及直減折扣等多重優惠，最高優惠總值達50萬元。
【DOUBLE COAST I首10名買家享悉尼郵輪旅】
供應重鎮啟德銷售競爭激烈，多盤推優惠搶佔購買力。由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」夥中原地產為DOUBLE COAST I買家呈獻聖誕及新年置業大禮。
中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由本月20日起至2025年1月5日，經中原地產購入DOUBLE COAST I的首10名買家，可獲贈8,888元澳洲悉尼郵輪旅遊禮券，總值約88,880元。
【天瀧夥代理行推冬日置業優惠 名額20個】
由恒地、中國海外、華懋集團、帝國集團、新世界及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」夥拍中原地產、利嘉閣地產及世紀 21等五大代理行推出全新冬日置業優惠，總值約50萬元。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，由本月3日起至本月31日，經指定代理行購買「天瀧」一手住宅單位的各首4名買家，即可獲贈「冬日旅遊套票禮券」，每份價值約25,000元，名額共20個，總值約50萬元。
【柏蔚森增限時優惠 指定單位享12.8萬折扣】
由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列新增「冬日限時禮遇」，買家最高可獲12.8萬元售價折扣；另外，25個精選優質單位最高可享17%折扣率，優惠將於本月14日生效。
發展商表示，買方凡於今年12月14日至明年1月5日期間購買指定單位，最高可獲贈價值12.8萬元售價折扣。
【瑜一第5座單位設1%額外折扣】
由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」系列為慶祝聖誕佳節及迎接2025年即將到來，發展商宣布，由12月8日起至明年1月28日，凡購入「瑜一」第IC期第5座指明住宅物業的買家，均可享「歡渡佳節優惠」，可獲額外售價1%折扣。
發展商同時推出「特選3房單位限時優惠」，於上述期間購入特選三房單位的買家可獲44.8萬元售價折扣。是次推出的3個精選單位，分別為第5B座10樓A室、18樓A室及20樓A室，全數享有優質廣闊內園景觀，中高層單位更可享九龍東海景。
【親海駅II送開放式及兩房買家黃金禮券】
長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」推出「喜上加囍賞黃金」優惠，由12月1日起凡購買兩房單位及開放式單位買家，可分別獲贈價值約168,000元及約88,000元的黃金禮劵，合共送出約256,000元的黃金禮劵。
【蔚藍東岸夥中原送總值5萬購物券】
五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」推售以來市場銷情理想。為迎接聖誕節及踏入新一年，中原地產特別為「蔚藍東岸」買家送出聖誕及新年置業大禮。
中原地產東南中九龍區營業董事李玉祥表示，由本月24日起至2025年1月11日，經中原地產購入「蔚藍東岸」的首5名一手買家，可獲贈價值10,000元尖沙咀商場購物券，名額5個，優惠總值50,000元。優惠先到先得，送完即止。
【首5名高臨買家獲贈2萬購物禮券】
資本策略地產(497)旗下佐敦新盤「高臨」開售至今累積沽出184伙，套現逾15億元。資本策略地產執行董事何樂輝表示，全盤已售出約七成單位，當中內地客佔五至六成，項目將於明年第四季入伙。
中原地產九龍豪宅高級資深營業董事李子明表示，由本月16日起至本月31日，經中原地產購入「高臨」的首5名買家，可獲贈2萬元尖沙咀區購物禮券，優惠總值10萬元。
【PARK SEASONS首5名買家獲贈京都旅】
會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」銷情持續， 為迎接聖誕節，中原地產特別為PARK SEASONS買家呈獻全新置業優惠。
中原地產將軍澳區高級資深營業董事譚桂貞表示，由本月13日起至本月31日，經中原地產購入PARK SEASONS的首5名買家，可獲贈10,000元京都聖誕冬日之旅，總值約50,000元。