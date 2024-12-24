熱門搜尋:
聖誕2024 美國減息 新店關注組 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-12-24 16:27:02

發展商谷銷情 一文睇哂聖誕及新年置業大禮！有優惠總值高見50萬｜不斷更新

分享：
發展商谷銷情 一文睇哂聖誕及新年置業大禮！有優惠總值高見50萬｜不斷更新

發展商谷銷情 一文睇哂聖誕及新年置業大禮！有優惠總值高見50萬｜不斷更新

adblk5

聖誕及新年長假將至，發展商提早收爐」暫緩推盤步伐，不過為加快消化新盤貨尾，紛紛推出優惠吸客，am地產特意為讀者準備一文睇哂各盤置業大禮，包括旅遊禮券、購物優惠及直減折扣等多重優惠，最高優惠總值達50萬元。

DOUBLE COAST I10名買家享悉尼郵輪旅】

供應重鎮啟德銷售競爭激烈，多盤推優惠搶佔購買力。由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」夥中原地產為DOUBLE COAST I買家呈獻聖誕及新年置業大禮。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，由本月20起至202515日，經中原地產購入DOUBLE COAST I的首10名買家，可獲贈8,888元澳洲悉尼郵輪旅遊禮券，總值約88,880元。

【天瀧夥代理行推冬日置業優惠 名額20個】

由恒地、中國海外、華懋集團、帝國集團、新世界及會德豐地產合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA「天瀧」夥拍中原地產、利嘉閣地產及世紀 21等五大代理行推出全新冬日置業優惠，總值約50萬元。

恒基物業代理董事及營業()部總經理韓家輝表示，由本月3日起至本月31日，經指定代理行購買「天瀧」一手住宅單位的各首4名買家，即可獲贈「冬日旅遊套票禮券」，每份價值約25,000元，名額共20個，總值約50萬元。

【柏蔚森增限時優惠 指定單位享12.8萬折扣】

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列新增「冬日限時禮遇」，買家最高可獲12.8萬元售價折扣；另外，25個精選優質單位最高可享17%折扣率，優惠將於本月14生效。

發展商表示，買方凡於今年1214日至明年15日期間購買指定單位，最高可獲贈價值12.8萬元售價折扣。

【瑜一第5座單位設1%額外折扣】

由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」系列為慶祝聖誕佳節及迎接2025年即將到來，發展商宣布，由128日起至明年128日，凡購入「瑜一」第IC期第5座指明住宅物業的買家，均可享「歡渡佳節優惠」，可獲額外售價1%折扣。

發展商同時推出「特選3房單位限時優惠」，於上述期間購入特選三房單位的買家可獲44.8萬元售價折扣。是次推出的3個精選單位，分別為第5B10A室、18A室及20A室，全數享有優質廣闊內園景觀，中高層單位更可享九龍東海景。

 

【親海駅II送開放式及兩房買家黃金禮券】

長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」推出「喜上加囍賞黃金」優惠，由121日起凡購買兩房單位及開放式單位買家，可分別獲贈價值約168,000元及約88,000元的黃金禮劵，合共送出約256,000元的黃金禮劵。

adblk6
購入「瑜一」第IC期第5座指明住宅物業的買家，均可享「歡渡佳節優惠」，可獲額外售價1%折扣。 「柏蔚森」系列新增「冬日限時禮遇」，買家最高可獲12.8萬元售價折扣

【蔚藍東岸夥中原送總值5萬購物券】

五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」推售以來市場銷情理想。為迎接聖誕節及踏入新一年，中原地產特別為「蔚藍東岸」買家送出聖誕及新年置業大禮。

中原地產東南中九龍區營業董事李玉祥表示，由本月24日起至2025111日，經中原地產購入「蔚藍東岸」的首5名一手買家，可獲贈價值10,000元尖沙咀商場購物券，名額5個，優惠總值50,000元。優惠先到先得，送完即止。

【首5名高臨買家獲贈2萬購物禮券】

資本策略地產(497)旗下佐敦新盤「高臨」開售至今累積沽出184伙，套現逾15億元。資本策略地產執行董事何樂輝表示，全盤已售出約七成單位，當中內地客佔五至六成，項目將於明年第四季入伙。

中原地產九龍豪宅高級資深營業董事李子明表示，由本月16日起至本月31日，經中原地產購入「高臨」的首5名買家，可獲贈2萬元尖沙咀區購物禮券，優惠總值10萬元。

PARK SEASONS5名買家獲贈京都旅】

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」銷情持續， 為迎接聖誕節，中原地產特別為PARK SEASONS買家呈獻全新置業優惠。

中原地產將軍澳區高級資深營業董事譚桂貞表示，由本月13日起至本月31日，經中原地產購入PARK SEASONS的首5名買家，可獲贈10,000元京都聖誕冬日之旅，總值約50,000元。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

amJetso 🎁送馬哥孛羅酒店賀年糕點 按此參加👉

amJetso 送馬哥孛羅酒店賀年糕點