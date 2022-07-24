發展局｜(多相) 11活化項目營運中 薄鳧林牧場料第4季全面開放

發展局近年積極推廣文物保育，該局局長甯漢豪今日(24日)在網誌表示，發展局的「活化歷史建築伙伴計劃」（下稱「活化計劃」）下，當中有11個項目在營運中，其中被列為一級歷史建築的舊牛奶公司高級職員宿舍活化而成的薄鳧(音：扶)林牧場，早前完成復修後，已開始試行營運，並預計在今年第4季全面開放。

以薄扶林古名命名 為加強文物保育工作，甯漢豪指「活化計劃」在2008年推出至今，已成功推出六期，共22幢政府擁有的法定古蹟及歷史建築已被納入活化計劃，當中有11個項目在營運中，包括薄鳧林牧場。牧場前身為舊牛奶公司高級職員宿舍，是牛奶公司於1886年在薄扶林開設乳品牧場，在翌年建造這個由主樓、傭工宿舍和車庫組成的宿舍，此3棟建築物在2009年12月獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築；之後在2015年6月香港明愛成功獲選活化該舊宿舍，並特意取薄扶林的古名「薄鳧林」，為項目命名薄鳧林牧場。而牧場於今年4月21日開始試業，內設小型展覽，以預展形式展出部分館藏。雖然試業期間僅限已登記人士進場，但至今已錄得超過14,000名訪客；待運作暢順後，預料今年第四季將會全面對外開放。她稱，待運作暢順後，預料今年第4季將會全面對外開放。