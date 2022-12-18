白居二仲有九成購買力未出？一文睇清邊區居屋最搶手

中原地產表示，房委會已於上月10日向4,500位中籤人士發出「白居二」的批准信及確認書，成為近期樓市新力軍，由於入場費低至「1球」，帶動各區未補地價居屋及公屋交投急升，為近日疲弱的樓市注入不少動力。

據房委會資料統計，12月上半月全港錄得88宗居屋第二市場成交，較上月同期14宗急升逾5倍；當中以兩個市區居屋樓王最受歡迎、交投最多，分別是同於2019年入伙的牛池灣彩興苑及長沙灣凱樂苑，各錄得6宗及5宗成交，平均呎價分別10,917元及11,675元。

受加息影響，市區新居屋成綠表或白居二買家執平貨對象。據房委會資料，彩興苑一個低層實用面積約389方呎單位，12月未補地價以395萬元沽出，呎價10,154元，是屋苑第3宗成交價低於400萬元的二手成交。

鰂魚涌居屋王康山花園呎價更失守9,000元。中原楊文傑表示，康山花園10座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔。原叫價600萬元，最終減價82萬元後，以518萬元獲綠表客承接，呎價僅8,750元，造價屬三房新低價，重返2016年水平。