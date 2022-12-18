白居二仲有九成購買力未出？一文睇清邊區居屋最搶手

中原地產表示，房委會已於上月10日向4,500位中籤人士發出「白居二」的批准信及確認書，成為近期樓市新力軍，由於入場費低至「1球」，帶動各區未補地價居屋及公屋交投急升，為近日疲弱的樓市注入不少動力。
據房委會資料統計，12月上半月全港錄得88宗居屋第二市場成交，較上月同期14宗急升逾5倍；當中以兩個市區居屋樓王最受歡迎、交投最多，分別是同於2019年入伙的牛池灣彩興苑及長沙灣凱樂苑，各錄得6宗及5宗成交，平均呎價分別10,917元及11,675元。
受加息影響，市區新居屋成綠表或白居二買家執平貨對象。據房委會資料，彩興苑一個低層實用面積約389方呎單位，12月未補地價以395萬元沽出，呎價10,154元，是屋苑第3宗成交價低於400萬元的二手成交。
鰂魚涌居屋王康山花園呎價更失守9,000元。中原楊文傑表示，康山花園10座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔。原叫價600萬元，最終減價82萬元後，以518萬元獲綠表客承接，呎價僅8,750元，造價屬三房新低價，重返2016年水平。
中原：白居二購買力持續
中原王樹明稱，受白居二搶客影響，天水圍私樓嘉湖山莊在11月的呎價曾跌穿9,000元，低見8,656元，平過區內居屋。
新一期白居二共有4,500個名額，估計首1個月約一成購買力已入市。王樹明指，白居二購買力未見減弱，天水圍12月至今錄得約32宗居屋成交，並繼續以屏欣苑最搶手，錄11宗成交，繼續成為全港交投量最活躍居屋，平均呎價約10,040元。白居二亦帶動同區換樓鏈，部分居屋業主在賣出原有居屋單位後，即時在同區嘉湖山莊升級做私樓業主，該行已錄得1、2宗同類個案。
上月全港錄419宗居二成交
此外，受新一期白居二帶動，房委會上月共錄得419宗居屋第二市場成交，較10月159宗急升1.6倍，為2021年6月錄877宗後的17個月新高；若按地區劃分，沙田區成交量最高，有75宗；其次是元朗及黃大仙區，分別有67及52宗；排第四、五位的將軍澳及觀塘區，則錄49及37宗。
屏欣苑、凱樂苑、愉翠苑「價跌量升」
值得留意的是，不少未補地價居屋出現「價跌量升」的現象。11月成交量最高的屏欣苑，月內錄24宗買賣，較10月4宗急升5倍，但平均呎價跌逾5%至9,685元；其次是長沙灣凱樂苑，上月連錄19宗成交，同樣是歷來單月最旺，惟平均呎價跌至11,770元，較10月12,245元回落4%。
沙田一綫居屋愉翠苑亦出現同樣情況，11月錄20宗成交，較10月5宗大增3倍，但平均呎價由10月9,449元，回落至上月8,997元，跌幅亦達半成，反映不少居屋業主趁白居二購買力出籠，紛紛放售手持物業，盤源增加下，加上二手樓大把平貨，令居屋樓價受壓。
幸好的是，新居屋業主買入價平，大部分都是200萬、300萬元向房委會購入，即使平少少沽貨，仍獲利甚豐，成為該批居屋業主賣樓誘因。以最近成交的彩興苑A座中層單位為例，實用面積約379方呎，未補地價以428萬元沽出，呎價11,293元。原業主2019年5月以291.95萬元入市，單短期內升值近五成。