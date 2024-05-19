白居二客出動 天盛苑三房套現低市價成交 呎售6738元｜二手居屋成交

新一輪「白居二」准買證已批出，帶動居屋成交加快。祥益地產高級分行經理謝利官稱，天水圍天盛苑新近錄得一宗居二市場的買賣個案，單位為N座中層2室，實用面積約650方呎，三房兩廳連套廁。 據了解，新買家為區內客，擁白居二資格，鍾情上述屋苑鄰近鐵路站，交通便利，加上單位廳房擁開揚景觀，且原業主願意累減22萬元。新買家有感樓價吸引以及家人亦住同區屋苑，遂便決定以438萬元(居二市場價)承接，呎價約6,738元，屬稍低市場價成交。

天富苑三房套居二價 427 萬轉手 同區另一居屋天富苑亦現低市價成交個案，祥益地產高級分行經理林家倫表示，天富苑B座低層7室，實用面積約650方呎，三房兩廳連套廁。 據悉，單位日前獲區內客垂青，新買家為綠表客，鍾情單位附設企理裝修，可即買即住，加上內櫳寬敞，可靈活擺放家電，且物業屬康和式間隔，其格局與私樓相若，遂便決定以427萬元(居二市場價)購入作自住之用，呎價約6,569元，屬稍低市價成交。