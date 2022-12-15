白居二2022｜屯門天水圍居二成交量歷來次高 屏欣苑最受歡迎 交投佔近三成

自上月10日房委會向4,500名「白表居屋第二市場計劃2022」成功申請者，發出批准信及確認書，居屋板塊的成交動力初步回復。據祥益地產統計的資料指，按每期白居二批准信發出頭30日的居二市場成交量，今期屯門及天水圍的居二市場成交錄得約99宗，交投量是歷來次高(詳見附圖)，僅次於白居二2020時的同期數據。

屏欣苑樓齡新 可做足九成按揭 祥益地產執行董事謝澤銘表示，以白居二2022批准信發出的頭30日內成交，對比疫情前的數據(例如白居二2018及2019)，屯門及天水圍的居二成交量均增加逾40%，市場先在居屋板塊回復動力，預料進而對整體樓市產生正面影響。他續指，白居二2022屯門及天水圍的居二成交量中，最受歡迎屋苑是天水圍屏欣苑(佔比29%)，其次是天盛苑(佔比16%)，第三位是天富苑(佔比15%)，而屏欣苑成交佔比較多，主要是大部分單位已過3年禁售期，加上屋苑樓齡新，可做足九成樓按及25年供款期入市，故較受新白居二客人追捧。