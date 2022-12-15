白居二2022｜屯門天水圍居二成交量歷來次高 屏欣苑最受歡迎 交投佔近三成

自上月10日房委會向4,500名「白表居屋第二市場計劃2022」成功申請者，發出批准信及確認書，居屋板塊的成交動力初步回復。據祥益地產統計的資料指，按每期白居二批准信發出頭30日的居二市場成交量，今期屯門及天水圍的居二市場成交錄得約99宗，交投量是歷來次高(詳見附圖)，僅次於白居二2020時的同期數據。
屏欣苑樓齡新 可做足九成按揭
祥益地產執行董事謝澤銘表示，以白居二2022批准信發出的頭30日內成交，對比疫情前的數據(例如白居二2018及2019)，屯門及天水圍的居二成交量均增加逾40%，市場先在居屋板塊回復動力，預料進而對整體樓市產生正面影響。他續指，白居二2022屯門及天水圍的居二成交量中，最受歡迎屋苑是天水圍屏欣苑(佔比29%)，其次是天盛苑(佔比16%)，第三位是天富苑(佔比15%)，而屏欣苑成交佔比較多，主要是大部分單位已過3年禁售期，加上屋苑樓齡新，可做足九成樓按及25年供款期入市，故較受新白居二客人追捧。
白居二買家市價460萬購屏欣苑兩房
祥益地產高級分行經理林家倫表示，日前屏欣苑錄得一宗區內首置客「即睇即買」成交個案，單位為B座低層30室，實用面積456方呎，兩房一廳，買家白居二中籤者，鍾情單位附設企理裝修，加上原業主增加議幅，累減達40萬元，並有感屋苑樓齡新，距離天水圍站堪稱零距離，遂決定以460萬(居二市場價)購入上址自用，平均實用呎價10,088元，屬市價成交。原業主則於2016年以約208.6萬元(居二市場價)購入單位，是次轉手帳面獲利約高達251.4萬元。