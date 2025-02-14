白燈定黃燈？細數七大揀燈心法｜好裝修

剛剛望出窗，見到白燈同黃燈既比例竟然係「五五波」。大家係咪都係一樣？你揀燈時又會考慮什麼因素呢？今日就為大家細數七大揀燈心法，等大家都可以布置出一個最舒適的家！

1. 好多人揀燈光都係亂咁黎，但其實座向、牆色、燈光三者係有好密切既關係。

2. 雖然切換黃燈/白燈只需要買個燈膽，但有D燈罩係專為黃/白燈而設，同埋可以改變色溫達到燈膽本身去唔到既K數效果架！

燈泡色溫2000K：氣氛光，呈黃偏橘、亮度較低，營造舒適氛圍。

燈泡色溫3000K：黃光，適合日常房間或走廊等使用。

燈泡色溫4000K：自然光，最符合人眼視覺生理需要，讓人在清醒中又有着溫暖的感覺。

燈泡色溫5700K～6500K：白光，適合需要專注力嘅地方。

總而言之，光源溫度越高，便趨向冷色（藍），光源溫度越低，便趨向暖色（黃）

3. 咩係K數？就係色溫，燈泡色溫以K為單位，係辨別LED燈泡色係咩顏色嘅方式。其實光唔係分黃同白，正如油漆色卡，黃色都分好多種黃。裝修有要求就要了解下色溫！唔同牌子既黃白燈K數都唔同，爭少少就可以爭好遠。你睇下2700K VS 3000K既黃光分別。