白石角一房業主投降輸「1球」！同區客接貨自用 6年貶值近18%｜二手樓成交

白石角屋苑持續有業主「投降」蝕讓離場，中原地產沙田豪宅沙田站第一分行資深區域營業經理陳敬天表示，白石角朗濤新近錄得8B座高層B室成交，單位實用面積約393方呎，一房間隔。

據了解，上址原開價約550萬元，日前議價後減價30萬元，以520萬元沽出，呎價約13,232元。新買家為同區客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即承接單位自用。

至於原業主在2019年以約631萬元購入單位，持貨約6年，是次轉售帳面虧損111萬元，單位期內貶值約17.6%。資料顯示，朗濤位於大埔半山科研路7號，2020年入伙，共有12座及洋房2間，提供723個單位。