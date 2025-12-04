白石角一房業主投降輸「1球」！同區客接貨自用 6年貶值近18%｜二手樓成交

白石角屋苑持續有業主「投降」蝕讓離場，中原地產沙田豪宅沙田站第一分行資深區域營業經理陳敬天表示，白石角朗濤新近錄得8B座高層B室成交，單位實用面積約393方呎，一房間隔。
據了解，上址原開價約550萬元，日前議價後減價30萬元，以520萬元沽出，呎價約13,232元。新買家為同區客，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即承接單位自用。
至於原業主在2019年以約631萬元購入單位，持貨約6年，是次轉售帳面虧損111萬元，單位期內貶值約17.6%。資料顯示，朗濤位於大埔半山科研路7號，2020年入伙，共有12座及洋房2間，提供723個單位。
海日灣2期兩房「零議價」沽 6年跌價7%
中原地產新界東豪宅白石角第二分行副分區營業經理徐家倫指，白石角海日灣最新錄2期5座中層F室成交，單位實用面積約586方呎，兩房間隔，日前「零議價」以820萬元易手，呎價約13,993元。
徐家倫透露，新買家為外區客，本居於九龍區，見屋苑環境舒適，單位價錢合理，即決定購入單位自用。據悉，原業主於2019年以884萬元購入單位，持貨約6年，是次轉售帳面損失64萬元，單位期內跌價約7.2%。
資料顯示，海日灣2期位於大埔半山創新路18號，2020年入伙，共有12座，提供1,408個單位。