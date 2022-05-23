白石角新盤｜中原陳永傑：Silicon Hill首批料開售當日「一Q清枱」

陳永傑表示，Silicon Hill首張價單提供兩房折實價低於700萬元選擇，現時於同區二手供應絕無僅有。

新鴻基地產(016)今年首個焦點公開發售新盤、大埔白石角Silicon Hill第一期今日(23日)正式公布首張價單，共116伙，提供最高17.5%折扣優惠，單位折實售價由549.28萬至1,291.51萬元，折實平均呎價17,498元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目首張價單單位造價較部分同區樓齡較新的二手項目有超過10%的折讓，亦與2018年區內同系新盤首批單位造價相若，符合市場預期。

他指出，首張價單提供兩房折實價低於700萬元選擇，現時於同區二手供應絕無僅有。項目鄰近擬建的白石角鐵路站，隨著本月東鐵線過海段通車，來往港島區更為便捷，項目位置更為吸引，料首批單位可錄得熱烈反應，於開售當日「一Q清枱」。

陳永傑稱，近日本港新冠肺炎疫情持續穩定，一手市場交投暢旺，於剛過去之星期五至日約錄400多宗一手成交，5月暫錄1,100宗一手成交，已超越上月全月一手成交宗數，交投氣氛熾熱，加上內地方面中國人民銀行減息刺激經濟，部分地區解除限購令，對本港樓市屬正面消息，料旺市將持續到下個月。

低同區二手8%

參考代理提供白石角二手屋苑實用平均呎價，5月份雲滙報19,023元，海日灣II報18,617元，與Silicon Hill第一期首批折實平均呎價17,498元相比，Silicon Hill較兩者低8%及6%。

至於與區內新盤首張價單相比，同系雲滙2期於2018年7月推出首批128伙，折實平均呎價17,380元，如今Silicon Hill高約0.7%，並成為區內「最貴新盤」。