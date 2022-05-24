白石角新盤｜多圖！Silicon Hill一期標準戶最大三房示位 兩間房備L型大窗

新鴻基地產(016)今年首個焦點公開發售新盤、大埔白石角Silicon Hill第一期今日(23日)正式公布首張價單，共116伙，提供最高17.5%折扣優惠，單位折實售價由549.28萬至1,291.51萬元，折實平均呎價17,498元。

發展商最新開放一個無改動示範單位，以翠景閣第1座9樓B1室為藍本，屬三房套連儲物房間隔，實用面積770方呎，屬項目第一期實用面積最大的標準單位。

客廳空間方正實用，連接23方呎露台外，更設有另一面向的窗戶，有助空氣對流。單位採梗廚設計，備有廚櫃收納空間充足，並附設基本家電，而廚房連接18方呎工作平台。主人房設「L」型特大落地玻璃窗，並附設隔音設備，景觀與客廳相同；另一睡房亦備有「L」型特大落地玻璃窗。主人套廁及客廁都有窗口，有助排走濕氣保持通爽。

發展商表示，Silicon Hill第一期屬集團首個屋苑預載SmarTone智能家居平台，住戶可透過智能電話控制屋內冷氣、電動窗簾及燈制；另有5G網絡覆蓋，而單位預設WIFI 6無線上網系統。

Silicon Hill第一期由5座樓高12層的住宅大廈組成，提供576伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由217至851方呎。其中標準單位佔506伙，實用面積介乎217至770方呎；另70伙屬特色單位。項目預計關鍵日期為2024年2月29日，樓花期約21個月。