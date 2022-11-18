白石角新盤｜朗濤1648方呎四房現樓示位 締造踏實恬靜舒適居所

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，今日(18日)首度開放朗濤第1座6樓C室示範單位予公眾參觀，實用面積1,648方呎，屬四房連三套房戶型，附設52方呎露台，層與層之間高度約3.15米，空間感廣闊。單位特別邀得環保家具品牌TREE主理，為示範單位設計室內裝潢。

鷹君集團(041)大埔白石角朗濤自以現樓方式推售以來受追捧，由上月起至本月18日更連環售出5伙，戶型包括兩房、三房及四房，全屬海景戶，其中第1座11樓A室，實用面積2,083方呎，四房間隔，連車位以6,291.7萬元「破頂」成交，創項目標準分層戶新高，呎價30,205元。

設計概念締造感覺踏實恬靜

單位設計概念希望締造感覺踏實恬靜，與自然緊密聯繫的居所。物料以可持續柚木為主，其瑰麗直紋及溫暖色調帶來讓人鬆馳的自然力量，亦為單位締造低調奢華的質感。

客飯廳間隔寬敞方正，客廳連特闊露台，可連接吐露港景致。設計師為了將室內設計融入戶外自然環境，特意在飯廳放置設計輕盈的實心柚木餐桌椅，增添陽光感之餘亦確保空間貫徹輕盈流動的觀感；而天花均以簡約特色吊燈點綴，突顯樓層空間的優勢。

主人睡房為延續客飯廳恬靜舒適的自然質感，特意挑選溫暖灰調。睡床舒適的布藝床頭板、擁精美編織表面的床頭櫃及扶手椅、加上柚木落地燈及衣櫃，為房間增添豐富溫暖的氣息，令寢室更添圓滿。全屋設備一應俱全，採用著名高級家電品牌，包括德國品牌Miele抽油煙機、電磁爐、蒸焗爐、雪櫃連冰箱、洗衣乾衣機及歐洲品牌Gorenje酒櫃。浴室選料及設計同樣講究，採用德國品牌Hansgrohe AXOR潔具、Kaldewei及Duravit衛浴設備等。

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