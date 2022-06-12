白石角新盤｜Silicon Hill再沽清 加推80伙 折實價540萬起

全新盤銷情理想，發展商提速加推單位應市。新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期昨日(11日)次輪銷售198伙，當中190伙採價單形式發售，全數即日售罄。有見向隅客仍眾多，今日(12日)加推第5號價單，涉80伙。維持最高17.5%折扣，單位折實售價540萬元起，折實平均呎價17,641元。

雷霆：未來兩個月推新界西兩盤

新地副董事總經理雷霆稱項目再度沽清，屬「大熱紅盤」，再原價加推80伙應市，將稍後公布銷售安排，預計將於本周六(18日)進行次輪推售。至於Silicon Hill第2A期獲批預售樓花同意書，他透露相關期數正在籌備售樓說明書中，預計最快下季推出；而未來兩個月將分別推出同系屯門兆康NOVO LAND，以及天水圍Wetland Seasons Bay第三期現樓項目。

天台特色戶呎售 2.37 萬創新高

新地代理總經理胡致遠指，新加推的80伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積由285至578方呎。扣除最高17.5%折扣優惠後，單位折實售價由540.4萬至1,044.6萬元，折實呎價介乎16,234元至20,169元，折實平均呎價17,641元。入場單位為翠景閣第3座3樓B8室，實用面積291方呎，一房間隔，折實售價540.4萬元，折實呎價18,572元。

至於昨日次輪銷售方面，胡致遠稱，約55%買家來自大埔、沙田及馬鞍山；約15%來自新界其他區；而港島及九龍區則各佔約15%。留意到買家屬投資客比例，與首輪銷售相比有所提升。他續稱，昨日亦錄得項目新高價成交，單位為第5座12樓B5室，實用面積775方呎，連29方呎平台及385方呎天台，透過招標形式以1,841.67萬元成交，呎價約23,763元，創項目呎價新高。

Silicon Hill第一期由5座樓高12層的住宅大廈組成，提供576伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由217至851方呎。其中標準單位佔506伙，實用面積介乎217至770方呎；另70伙屬特色單位。項目預計關鍵日期為2024年2月29日，樓花期約20個月。