白石角新盤｜Silicon Hill加推84伙 一房折實價535萬起

新地副董事總經理雷霆表示，項目是次屬原價加推，至今累收逾1,500票，以現時推出的3張價單共258伙計，超額認購近5倍，將於未來兩日將公布項目首輪銷售安排，料將於本周末端午節長假期開售。他透露，同系何文田現樓單幢新盤Prince Central於昨日(28日)進行首輪推售，即日售出8伙，包括7伙一房及1伙三房單位，平均成交呎價約29,000元，造價理想，將於本周三(6月1日)再推售4伙。

新界區新盤市場反應理想，發展商積極推貨應市。新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期最新加推第3號價單，涉84伙，維持最高17.5%折扣，折實售價由535.8萬元起，折實平均呎價17,370元，與上張價單折實平均呎價17,335元相若。

首推一房連書房單位 涉 11 伙

Silicon Hill第一期是次加推的84伙，新地代理總經理胡致遠稱，單位實用面積由279至456方呎，當中包括首度推出一房連書房單位，涉11伙，折實616萬元入場；餘下的73伙則分別涉11伙一房及62伙兩房單位。維持最高17.5%折扣，單位折實售價由535.8萬至792.6萬元，折實呎價介乎16,006元至19,735元。他補充，整批單位以價單定價計市值約7億元。

最低售價單位為翠景閣第6座2樓B3單位，實用面積303方呎，屬一房間隔，折實售價535.8萬元，折實呎價17,683元。最低呎價單位為第2座1樓B6單位，實用面積416方呎，屬兩房間隔，折實呎價16,006元，折實售價665.9萬元。

Silicon Hill第一期備有3個示範單位，記者於現場所見場面熱鬧，吸引不少市民排隊參觀，當中有一家大細及年輕情侶等。

Silicon Hill第一期由5座樓高12層的住宅大廈組成，提供576伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由217至851方呎。其中標準單位佔506伙，實用面積介乎217至770方呎；另70伙屬特色單位。項目預計關鍵日期為2024年2月29日，樓花期約21個月。