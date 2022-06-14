白石角新盤｜Silicon Hill周六推售118伙 新地：有信心特色戶創新高價

本周末繼續有新盤開售，連續兩輪銷售均即日沽清的新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期，今日(14日)落實第三輪銷售安排，將於本周六(18日)推售118伙，當中110伙採價單形式發售，餘下8伙以招標形式發售。

新地代理總經理胡致遠指，將於本周四(16日)截收認購登記，本周五(17日)進行抽籤。價單形式發售的110伙，涵蓋開放式至三房間隔，維持最高17.5%折扣優惠，單位折實呎價由16,234元至20,168元，最低為翠景閣第2座1樓B1室，實用面積376方呎，一房連書房間隔。今批110伙以價單價計，市值約9.4億元。

據銷售安排顯示，項目分為兩個時段發售，A組買家須購入1至4伙，包括最少1伙指定三房單位；B組買家可購入1至2伙。

胡致遠表示，以招標形式發售的8伙，以特色戶為主，涵蓋一房至三房。他透露接獲不少有關項目特色戶的查詢，上周第5座12樓B5室的天台特色戶呎售約23,763元，創項目呎價新高；而是次銷售安排中涉及同類型單位，有信心本輪以招標形式發售的特色戶可創項目售價及呎價新高，並預期本輪的銷售成績理想。

Silicon Hill第一期由5座樓高12層的住宅大廈組成，提供576伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由217至851方呎。其中標準單位佔506伙，實用面積介乎217至770方呎；另70伙屬特色單位。項目預計關鍵日期為2024年2月29日，樓花期約20個月。