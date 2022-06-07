白石角新盤｜Silicon Hill周六次輪開售198伙 開放式折實379萬入場

新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期上周六(4日)加推第4號價單，涉153伙，並首度推出217方呎開放式單位。維持最高17.5%折扣，折實售價由379.88萬元起，折實平均呎價17,661元。項目今日(7日)公布次輪銷售安排，將於本周六(11日)開賣198伙，其中190伙以價單形式發售，包括首次推出的開放式單位；餘下8伙則採招標形式推售。

周四晚上 8 時截票

新地代理總經理胡致遠表示，項目次輪銷售於本周四(9日)晚上8時截票，並於周五(10日)進行抽籤。以價單形式發售的190伙涵蓋開放式至三房，價單定價由460.47萬至1,374.67萬元，呎價介乎19,912元至24,671元。扣除最高17.5%折扣後，單位折實售價由379.88萬至1,134.1萬元，折實呎價介乎16,427元至20,354元。是次入場單位為翠景閣第5座2樓A5單位，實用面積217方呎，開放式間隔，折實售價379.88萬元，折實呎價17,506元。190伙以定價計，市值逾17億元。

至於8伙以招標形式發售的單位，包括5伙特色戶及3伙三房一套連儲物房標準分層單位。胡致遠指，當中連天台及平台的特色戶的意向呎價，可參考上周標售的同類型單位，該單位的成交呎價為22,212元，屬項目呎價新高。

胡致遠稱，項目次輪推售共設兩個時段供以價單形式發售的單位，A組買家須購入1至4伙，包括最少1伙指定三房單位；B組買家可購入1至2伙。

Silicon Hill第一期由5座樓高12層的住宅大廈組成，提供576伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由217至851方呎。其中標準單位佔506伙，實用面積介乎217至770方呎；另70伙屬特色單位。項目預計關鍵日期為2024年2月29日，樓花期約20個月。