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地產
2022-05-30 18:24:27

白石角新盤｜Silicon Hill端午節首輪開賣188伙 折實496萬入場

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白石角新盤｜Silicon Hill端午節首輪開賣188伙 折實496萬入場

白石角新盤｜Silicon Hill端午節首輪開賣188伙 折實496萬入場

端午節假期「有樓賣」，新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期今日(30)公布首輪銷售安排，將於本周五(63)端午節假期正日推售188伙，當中170伙採價單形式開售，餘下18伙則採招標形式發售。

新地代理總經理胡致遠表示，以價單發售的188伙，實用面積由291661方呎，涵蓋一房至三房，折實售價由496.8萬元起，為翠景閣21B8室，實用面積291方呎，一房間隔，折實售價496.8萬元，折實呎價17,072元。折實呎價則由16,006元起，為第21B6單位，實用面積416方呎，屬兩房間隔，折實呎價16,006元，折實售價665.9萬元。他補充，170伙以價單定價計市值近16億元。

周三截票 將分兩時段進行銷售

胡致遠指，項目將於本周三(61)下午8時截止接受認購登記，本周四(62)進行抽籤。他又指，項目由於接獲不少對三房單位查詢，客源主要為分支家庭，故以價單形式發售的單位將設AB組兩個時段，A1組買家須購入24伙，A2組買家須購入14伙；A組買家須購入最少1伙指定三房單位；B組買家可認購12伙。

Silicon Hill第一期由5座樓高12層的住宅大廈組成，提供576伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由217851方呎。其中標準單位佔506伙，實用面積介乎217770方呎；另70伙屬特色單位。項目預計關鍵日期為2024229日，樓花期約21個月。

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