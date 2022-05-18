白石角新盤｜Silicon Hill第一期樓書出爐！單位面積217呎起

新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期今日(18日)公布最新銷售部署，新地代理總經理胡致遠表示，項目獲批預售樓花同意書，並同時上載售樓說明書，單位實用面積由217至851方呎。他透露，項目主打兩房單位，佔全盤接近一半，而兩房或以下單位則佔約70%。示範單位準備工作接近尾聲，最快明日(19日)率先開放予傳媒參觀，而項目首張價單期望可涵蓋多元化戶型，目標於本月內開售。
據Silicon Hill第一期樓書顯示，由5座樓高12層的住宅大廈組成，提供576伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由217至851方呎。其中標準單位佔506伙，實用面積介乎217至770方呎；另70伙屬特色單位。項目預計關鍵日期為2024年2月29日，樓花期約21個月。
料成為白石角區內最細單位面積新盤
Silicon Hill第一期最細面積單位為翠景閣第2座A5室、翠景閣第3座A5室，以及翠景閣第5座A5室，實用面積217方呎，開放式間隔。參考翠景閣第2座5樓A5室，浴室靠近大門入口，開放式廚房設計，另連22方呎露台。翻查資料，目前白石角區內最細單位面積新盤為嘉華國際(173)旗下嘉熙，僅為225方呎。
至於Silicon Hill第一期最大面積單位為翠景閣第3座12樓A1室，實用面積851方呎，連262方呎平台及475方呎天台，三房間隔，睡房與客廳景觀同向。