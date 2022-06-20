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地產
2022-06-20 17:37:09

白石角新盤｜Silicon Hill第1期壓軸72伙周五開售 折實價384萬起

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白石角新盤｜Silicon Hill第1期壓軸72伙周五開售 折實價384萬起

白石角新盤｜Silicon Hill第1期壓軸72伙周五開售 折實價384萬起

連續三輪即日沽清價單發售單位的新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill1期，今日(20)落實於本周五(24)推售全盤最後72伙，全以價單形式發售，以最高17.5%折扣優惠計，折實售價384.78萬元起，將於本周四(23)下午2時正截收認購登記，並於同日進行抽籤。

新地代理總經理胡致遠表示，今批72伙涵蓋開放式至三房間隔，實用面積介乎217661方呎。以最高17.5%折扣優惠計，單位折實售價由約384.78萬至1,141萬元，折實呎價介乎16,693元至19,773元。最低售價單位為翠景閣第22A5室，實用面積217方呎，開放式間隔，折實售價384.78萬元，折實呎價17,732元。

胡致遠指，銷售當日將分為A組及B組兩輪時段認購，其中A組買家須認購1伙三房單位；項目至今累售逾480伙。

發展商日前加推第6號價單，涉58伙，實用面積217578方呎，涵蓋開放式至三房，價單定價由466.4萬至1,216.3萬元，呎價介乎20,702元至23,967元；扣除最高17.5折扣優惠後，單位折實售價由384.8萬至1,003.5萬元，折實呎價介乎17,079元至19,773元。

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