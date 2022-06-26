白石角新盤｜Silicon Hill第1期累沽560伙 第2A期三房以下料佔八成

新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第1期上周五(24日)完成最後一輪銷售，新地副董事總經理雷霆表示，項目累計售出560伙，套現逾45億元，並透露項目第2A期將緊接同系屯門NOVO LAND後登場。

雷霆：未來日子將「經常三盤齊發」

雷霆稱，Silicon Hill第1期合共賣出逾99%以價單形式發售單位，涉541伙。全盤共售出560伙，套現逾45億元。有見市場向隅客眾多，故加快部署推出項目第2A期。他續稱，集團將於來季推售屯門NOVO LAND，隨後緊接推出Silicon Hill第2A期及天水圍Wetland Seasons Bay第3期，共涉約1,800伙，更有沙田瓏珀山及何文田Prince Central的推售單位，相信未來日子將「經常三盤齊發」。

第 2A 期單位涉更多向山景及內園池景

新地代理總經理胡致遠指，Silicon Hill四輪銷售的客源分布方面，新界界佔約75%，九龍區佔約15%，港島區佔約10%。項目所有已成交單位中，最高成交價為翠景閣第5座12樓 A1室，實用面積848方呎，連624方呎天台及平台，以1,883.56萬元沽出；最高呎價成交單位為翠景閣第6座1樓A1室，實用面積561方呎，連481方呎花園，成交呎價為24,162元。

他說，Silicon Hill第2A期中，三房以下的單位佔約八成，同時涵蓋更多向山景及內園池景單位，相信比第1期更有吸引力。