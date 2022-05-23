白石角新盤｜Silicon Hill首推116伙 折實價549萬起 新地：東鐵無敵價

新地代理總經理胡致遠稱，Silicon Hill第一期首批116伙未涉開放式戶型，涵蓋一房至三房單位，實用面積由285至770方呎，折實售價由549.28萬至1,291.51萬元，折實呎價介乎16,461元至19,929元。

雷霆以「東鐵無敵價」形容Silicon Hill第一期首批單位定價，指項目鄰近未來興建的科學園/白石角港鐵站，東鐵過海段經已通車，往來港島核心商業區更快捷便利，可謂「贏盡鐵路優勢」。他又指，留意到市場上新盤開售成績理想，部分屬投資客入市個案，反映市民對樓市恢復信心，加上近期投資工具表現波動，更突顯物業保值的可貴之處。

項目是次提供3種付款辦法，包括現金付款計劃可享最高17.5%折扣優惠；而360日付款計劃可享最高11.5%折扣優惠，若買家未有選用特別按揭優惠及提前180日內付清樓價，可額外享有合共5%現金回贈；另為建築期付款計劃最高可享10%折扣優惠，若買家未有選用特別按揭優惠，可額外享有4%現金回贈。

胡致遠表示，Silicon Hill第一期備有3個示範單位，將於明日(24日)對外開放，分別為一個兩房及兩個三房戶型，可網上預約參觀，要屆時須掃瞄場所「安心出行」二維碼，並出示新冠疫苗接種相關紀錄及二維碼。他說，本周三(25日)起接受認購登記，視乎市場反應再公布項目加推及銷售安排。

Silicon Hill第一期由5座樓高12層的住宅大廈組成，提供576伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由217至851方呎。其中標準單位佔506伙，實用面積介乎217至770方呎；另70伙屬特色單位。項目預計關鍵日期為2024年2月29日，樓花期約21個月。