白石角新盤｜Silicon Hill首輪暫錄超購12倍 新地會推多重優惠活動

新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期將於本周五(6月3日)端午節假期正日推售188伙，當中170伙採價單形式開售，餘下18伙採招標形式發售。代理總經理胡致遠表示，暫累收逾2,200個購樓意向登記，以價單發售單位計，超額認購近12倍。

他透露，項目接獲的查詢中，約50%來自區內，約30%來自九龍區，約20%則來自港島區，查詢客人中不乏家庭客，將視乎首輪推售的銷情考慮加推單位的安排。

新地會會員享 1% 售價折扣及一田購物禮券

至於新地會特別為會員呈獻Silicon Hill第一期多重驚喜禮遇及活動，新地會董事總經理謝文娟稱，會員買家凡於指定價單所規定之期間內購買Silicon Hill第1期住宅物業，可享1%售價折扣優惠。

此外，新地會會員只要成為新地會「珍惜•愛家人」Facebook 專頁的粉絲，並於今年6月21日或之前成功遞交項目購樓意向登記，即有機會獲得100元一田百貨現金禮券，名額1,000名。

她續稱，新地會再度舉辦深受會員歡迎的「新地會會員參觀示位大抽獎」，會員只須於即日至今年6月21日期間，到訪參觀項目設於環球貿易廣場內的示範單位，即日可於會場之「參觀示範單位大抽獎電子登記站」進行網上登記「參觀示位大抽獎」，有機會贏取醫療級抗病毒空氣淨化機1部，價值4,980元，名額共4名；以及SmarTone Home 5G寬頻電子優惠券。新地會更為Silicon Hill第一期呈獻項目尊享的「新地會實時意見分享有賞」，會員只須透過設於項目展銷廳內的互動數碼裝置完成有關項目的簡單線上問卷並成功登記，即可換領100元大埔超級城電子購物優惠券乙張。

另外，為更進一步提升會員數碼體驗，新地會首度推出「新地會示範單位自助打卡賞」，會員可憑會員號碼二維碼於項目示範單位會場簽到打卡，可即場換領新地會珍藏版九巴口罩1包。

Silicon Hill第一期於本周五以價單發售的170伙，實用面積由291至661方呎，涵蓋一房至三房，折實售價由496.8萬元起，折實呎價由16,006元起。入場單位為翠景閣2座1樓B8室，實用面積291方呎，一房間隔，折實售價496.8萬元，折實呎價17,072元。

Silicon Hill第一期由5座樓高12層的住宅大廈組成，提供576伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由217至851方呎。其中標準單位佔506伙，實用面積介乎217至770方呎；另70伙屬特色單位。項目預計關鍵日期為2024年2月29日，樓花期約21個月。