白石角新盤｜Silicon Hill首輪沽清即加推 開放式首應市 折實價379萬起

新界區新盤銷情報捷，發展商乘勢加推「添食」。新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期於上周五(3日)端午節假期正日首輪銷售188伙，當中170伙採價單形式開賣，全數即日售罄。有見市場反應熾烈，發展商昨日(4日)加推第4號價單，涉153伙，首度推出217方呎開放式單位。維持最高17.5%折扣，今批單位折實售價379.88萬元起，折實平均呎價17,661元。

新地副董事總經理雷霆表示，項目首輪銷售反應理想，170伙即日沽清，套現近13.7億元，是次屬原價加推，將稍後公布銷售安排，預計將於本周六(11日)進行次輪推售。

首涉 217 方呎開放式

新地代理總經理胡致遠指，新加推的153伙，實用面積由217至580方呎，涵蓋開放式至三房，當中約20伙屬開放式單位。單位價單定價由460.47萬至1,321.45萬元，呎價介乎19,912元至24,671元。扣除最高17.5%折扣後，單位折實售價由379.88萬至1,090.19萬元，呎價介乎16,427元至20,354元。以定價計，今批153伙市值約13億元。

是次入場單位為翠景閣第3座2樓A5單位及翠景閣第5座2樓A5單位，實用面積同為217方呎，屬開放式間隔，折實售價379.88萬元，折實呎價17,506元。