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地產
2022-06-05 17:45:57

白石角新盤｜Silicon Hill首輪沽清即加推 開放式首應市 折實價379萬起

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白石角新盤｜Silicon Hill首輪沽清即加推 開放式首應市 折實價379萬起

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新界區新盤銷情報捷，發展商乘勢加推「添食」。新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期於上周五(3)端午節假期正日首輪銷售188伙，當中170伙採價單形式開賣，全數即日售罄。有見市場反應熾烈，發展商昨日(4)加推第4號價單，涉153伙，首度推出217方呎開放式單位。維持最高17.5%折扣，今批單位折實售價379.88萬元起，折實平均呎價17,661元。

新地副董事總經理雷霆表示，項目首輪銷售反應理想，170伙即日沽清，套現近13.7億元，是次屬原價加推，將稍後公布銷售安排，預計將於本周六(11)進行次輪推售。

首涉217方呎開放式

新地代理總經理胡致遠指，新加推的153伙，實用面積由217580方呎，涵蓋開放式至三房，當中約20伙屬開放式單位。單位價單定價由460.47萬至1,321.45萬元，呎價介乎19,912元至24,671元。扣除最高17.5%折扣後，單位折實售價由379.88萬至1,090.19萬元，呎價介乎16,427元至20,354元。以定價計，今批153伙市值約13億元。

是次入場單位為翠景閣第32A5單位及翠景閣第52A5單位，實用面積同為217方呎，屬開放式間隔，折實售價379.88萬元，折實呎價17,506元。

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最大手客斥2500萬掃3伙 特色戶呎價創新高

Silicon Hill第一期首輪銷售方面，胡致遠稱買家中約30%為投資者，有7組買家購入2伙或以上，當中最大手買家合共買入3伙，涉資約2,500萬元。至於客源分布，約60%的客源為大埔、沙田及馬鞍山；約15%為其他新界地區；約15%為九龍區；餘下10%則為港島區。

此外，項目早前招標發售18伙，當中2伙特色戶率先售出，包括翠景閣第512A1室，實用面積884方呎，三房套加書房連儲物室及洗手間間隔，連189方呎平台及435方呎天台，成交價1,883.56萬元，呎價22,212元，創項目呎價新高。另一單位為翠景閣第51A2室，三房套間隔，實用面積601方呎，連194方呎花園，成交價1,262.1萬元，呎價21,000元。

Silicon Hill第一期由5座樓高12層的住宅大廈組成，提供576伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由217851方呎。其中標準單位佔506伙，實用面積介乎217770方呎；另70伙屬特色單位。項目預計關鍵日期為2024229日，樓花期約20個月。

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