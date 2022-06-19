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2022-06-19 17:17:57

白石角新盤｜Silicon Hill 再沽清 加推58伙 折實384萬入場

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白石角新盤｜Silicon Hill 再沽清 加推58伙 折實384萬入場

雷霆(左)表示，Silicon Hill第1期加推58伙，最快本周五(24日)展開新一輪銷售。

新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill1期銷售再度報捷，昨日(18)展開第三輪銷售，即日沽清以價單發售的110伙，並加推第6號價單，涉58伙，維持最高17.5%折扣，單位折實售價384.8萬元起，折實平均呎價18,147元。

少部分單位提價1%2%

新地副董事總經理雷霆表示，Silicon Hill1期銷售持續火旺，昨日的第3輪銷售即日沽清，是次加推大部分單位屬原價加推，僅少量單位輕微加價1%2%，最快本周五(24)展開新一輪銷售。

新地代理總經理胡致遠指，新加推的58伙實用面積217578方呎，涵蓋開放式至三房，價單定價由466.4萬至1,216.3萬元，呎價介乎20,702元至23,967元；扣除最高17.5折扣優惠後，單位折實售價由384.8萬至1,003.5萬元，折實呎價介乎17,079元至19,773元。今批單位以價單定價計，市值逾4.5億元。

入場單位217方呎開放式

是次58伙最低售價單位為翠景閣第22A5室，實用面積217方呎，開放式間隔，折實售價384.78萬元，折實呎價17,732元。最低呎價單位為翠景閣第28B1室，實用面積376方呎，一房間隔，折實呎價17,079元，折實售價642.16萬元。

白石角新盤｜Silicon Hill 再沽清 加推58伙 折實384萬入場

Silicon Hill第1期昨(18日)第三輪銷售即日沽清以價單發售的110伙。(資料圖片)

花園特色戶呎售24162元創新高

胡致遠指，Silicon Hill1期今日(19)再招標售出3伙，當中包括翠景閣第61A1室，實用面積561方呎，連487方呎花園，以1,355.5萬元成交，呎價24,162元，創項目呎價新高。

至於昨日銷售客源分布方面，約75%買家來自新界區，約15%買家來自九龍區，餘下約10%買家則來自港島區，其中有部分於科學園工作人士，亦有投資者憧憬區內前景及潛在大學客群而買入作長線收租。

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