白石角新盤｜Silicon Hill 再沽清 加推58伙 折實384萬入場

新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第1期銷售再度報捷，昨日(18日)展開第三輪銷售，即日沽清以價單發售的110伙，並加推第6號價單，涉58伙，維持最高17.5%折扣，單位折實售價384.8萬元起，折實平均呎價18,147元。

少部分單位提價 1% 至 2%

新地副董事總經理雷霆表示，Silicon Hill第1期銷售持續火旺，昨日的第3輪銷售即日沽清，是次加推大部分單位屬原價加推，僅少量單位輕微加價1%至2%，最快本周五(24日)展開新一輪銷售。

新地代理總經理胡致遠指，新加推的58伙實用面積217至578方呎，涵蓋開放式至三房，價單定價由466.4萬至1,216.3萬元，呎價介乎20,702元至23,967元；扣除最高17.5折扣優惠後，單位折實售價由384.8萬至1,003.5萬元，折實呎價介乎17,079元至19,773元。今批單位以價單定價計，市值逾4.5億元。

入場單位 217 方呎開放式

是次58伙最低售價單位為翠景閣第2座2樓A5室，實用面積217方呎，開放式間隔，折實售價384.78萬元，折實呎價17,732元。最低呎價單位為翠景閣第2座8樓B1室，實用面積376方呎，一房間隔，折實呎價17,079元，折實售價642.16萬元。