白石角新盤｜Silicon Hill 最快下周初開價 爭取月底開售

新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期已獲批預售，繼昨日(18日)上載售樓說明書後，今日(19日)率先向傳媒開放兩個交樓標準示範單位。新地副董事總經理雷霆表示，項目最快下周初公布首張價單，爭取本月底推售。

雷霆：市民對樓市信心已恢復

雷霆稱，項目鄰近即將興建的科學園/白石角港鐵站，坐擁鐵路優勢，而隨著東鐵綫過海段通車，往來中環等港島核心商業區更快捷方便。至於定價方面，他指出集團一直以市價推售樓盤，相信價錢是「買家可接受水平」，又指近期一手市場項目銷情理想，留意到有不少投資者入市，反映市民對樓市信心經已恢復。

新地下季推售 3 盤

至於新地其他項目部署，雷霆透露何文田Prince Central 預計短期內可獲滿意紙，隨後會公布新價單，爭取月內開售；同時沙田瓏珀山第二期正在招標。另外，屯門NOVO LAND、天水圍Wetland Seasons Bay第三期，以及北角海璇第二期計劃下季推售，繼續實行「月月有樓賣」策略。

首個屋苑預載 SmarTone 智能家居平台

新地代理總經理胡致遠稱，Silicon Hill第一期仍有示範單位預備中，最快本周內開放。是次開放的兩個交樓標準示範單位包括參照翠景閣第3座9樓B2室搭建，實用面積405方呎，兩房間隔；另以翠景閣第5座9樓A2室為藍本，實用面積640方呎，屬三房套間隔。

他說，項目屬集團首個屋苑預載SmarTone智能家居平台，住戶可透過智能電話控制屋內冷氣、電動窗簾及燈制；另有5G網絡覆蓋，而單位預設WIFI 6無線上網系統。

Silicon Hill第一期由5座樓高12層的住宅大廈組成，提供576伙，戶型涵蓋開放式至三房，單位實用面積由217至851方呎。其中標準單位佔506伙，實用面積介乎217至770方呎；另70伙屬特色單位。項目預計關鍵日期為2024年2月29日，樓花期約21個月。