白石角新盤｜University Hill不足1個月速沽逾900伙 吸金63億

新界東全新盤銷情報捷！新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill系列自4月底起推售，開售迄今不足1個月，新地副董事總經理雷霆表示，第2A期及2B期合共累沽逾900伙，包括以價單形式及招標形式發售的單位，套現超過63億元。至於上一期Silicon Hill則累沽逾560伙，套現逾45億元。Silicon Hill及University Hill合共為集團套現逾108億元。
雷霆指，University Hill預計可於今年第四季取得入伙紙，將保留未推售單位於入伙後再度進行推售，涉約300伙，料屆時售價有約5%至10%的加價空間。
至於University Hill第2B期今日(24日)進行第三輪銷售，涉及240伙，當中222伙以價單推售，餘下18伙則以招標發售。新地代理總經理胡致遠透露，截至下午約4時，項目以價單發售單位暫時售出約190伙。
胡致遠稱，項目三輪銷售的客源分布方面，當中約75%的客源來自新界區，約20%來自九龍區，餘下5%來自港島區。
University Hill第2B期由5座住宅大樓組成，分別為優景閣第1、2、3、5及6座，提供688伙，單位實用面積218至936方呎，間隔涵蓋開放式至三房。標準分層單位涉600伙，設有10種戶型；另提供88伙連花園或天台的特色單位。項目預計關鍵日期為2024年6月15日，樓花期長約13個月。