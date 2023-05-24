白石角新盤｜University Hill不足1個月速沽逾900伙 吸金63億

雷霆(左)表示，Silicon Hill及University Hill合共為集團套現逾108億元；右為胡致遠。(陳奕釗攝)

新界東全新盤銷情報捷！新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill系列自4月底起推售，開售迄今不足1個月，新地副董事總經理雷霆表示，第2A期及2B期合共累沽逾900伙，包括以價單形式及招標形式發售的單位，套現超過63億元。至於上一期Silicon Hill則累沽逾560伙，套現逾45億元。Silicon Hill及University Hill合共為集團套現逾108億元。

雷霆指，University Hill預計可於今年第四季取得入伙紙，將保留未推售單位於入伙後再度進行推售，涉約300伙，料屆時售價有約5%至10%的加價空間。