白石角新盤｜University Hill原價加推61伙 最平473萬 折實均呎1.65萬

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill已開放示範單位及接受認購登記，最新再加推第3號價單，涉及61伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由473.01萬元起，折實平均呎價16,508元。新地表示，是次屬原價加推。
對比上張2號價單折實平均呎價16,168元，新價單高2.1%；而較首張價單折實平均呎價16,288元，則高約1.4%。
涉5伙連花園及天台特色單位
今批61伙實用面積介乎311至451方呎，包括10伙一房及51伙兩房，當中5伙為連花園及天台特色單位。新地日前表示，接獲不少有關一房及兩房連儲物房單位的查詢，今批加推單位涵蓋此兩類戶型單位。單位定價由556.49萬至919.04萬元，呎價介乎16,017元至22,636元。折實售價則由473.01萬至781.18萬元，折實呎價介乎13,614元至19,241元。
入場單位為漾景閣3座2樓B1室，一房間隔，實用面積318方呎，折實售價473.01萬元，呎價14,875元。最低呎價為漾景閣5B座2樓A3室，兩房間隔，實用面積407方呎，折實售價554.09萬元，呎價13,614元。
29伙可享專才優惠
此外，3號價單仍保留「科研專才/學術人才現金回贈」優惠，適用於以「建築期付款計劃」入市指定單位的買家，是次涉及29伙或約48%。若買家或其親屬符合科研專才/學術人才條件，即可於付清樓價後，獲得相當於樓價5%的現金回贈。此外，買家亦有機會獲得相等於樓價2%的「置安心．利息補貼現金回贈」。假設買家以「B1靈活付款計劃」可獲最高10%折扣入市指定單位，連同上述兩項現金回贈合共7%，所繳付的實際樓價有機會低於即供提供的最高15%折扣。
University Hill坐落於白石角優景里63號，由5座11至12層高的低密度住宅大樓組成，分別為漾景閣第1、2、3、5A及5B座，合共提供607伙，涵蓋開放式至三房間隔，單位實用面積由206至851方呎。項目設有162個住客車位，預計關鍵日期為明年6月15日，樓花期長約14個月。