白石角新盤｜University Hill原價加推61伙 最平473萬 折實均呎1.65萬

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill已開放示範單位及接受認購登記，最新再加推第3號價單，涉及61伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由473.01萬元起，折實平均呎價16,508元。新地表示，是次屬原價加推。

對比上張2號價單折實平均呎價16,168元，新價單高2.1%；而較首張價單折實平均呎價16,288元，則高約1.4%。

涉5 伙連花園及天台特色單位

今批61伙實用面積介乎311至451方呎，包括10伙一房及51伙兩房，當中5伙為連花園及天台特色單位。新地日前表示，接獲不少有關一房及兩房連儲物房單位的查詢，今批加推單位涵蓋此兩類戶型單位。單位定價由556.49萬至919.04萬元，呎價介乎16,017元至22,636元。折實售價則由473.01萬至781.18萬元，折實呎價介乎13,614元至19,241元。