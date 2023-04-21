白石角新盤｜University Hill原價加推61伙 最平555萬 逾半單位可享專才優惠

近期積極推盤應市的新鴻基地產(016)，旗下大埔白石角University Hill昨日(20)開放示範單位予公眾參觀，據記者今日(21日)現場所見有準買家排隊等待參觀。新地代理總經理胡致遠表示，示範單位迄今已錄得約2,500人次參觀，有見市場反應理想，最新加推2號價單，涉及61伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由555.61萬元起，折實平均呎價16,168元。 對比周三推出的首張價單折實平均呎價16,288元，新價單略低約0.7%。胡致遠稱，價錢差異主要是反映單位坐向及景觀的不同，屬原價加推。新加推單位包括52伙兩房及9伙三房，實用面積介乎380至531方呎。單位定價由653.66萬至1,094.78萬元，呎價介乎15,715元至22,036元。折實售價則由555.61萬至930.56萬元，折實呎價介乎13,357元至18,731元。 入場單位為漾景閣第5B座2樓A2室，實用面積413方呎，兩房間隔，折實售價555.61萬元，呎價13,453元。以定價計，今批61伙市值逾5億元。