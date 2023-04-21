白石角新盤｜University Hill原價加推61伙 最平555萬 逾半單位可享專才優惠

近期積極推盤應市的新鴻基地產(016)，旗下大埔白石角University Hill昨日(20)開放示範單位予公眾參觀，據記者今日(21日)現場所見有準買家排隊等待參觀。新地代理總經理胡致遠表示，示範單位迄今已錄得約2,500人次參觀，有見市場反應理想，最新加推2號價單，涉及61伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由555.61萬元起，折實平均呎價16,168元。
對比周三推出的首張價單折實平均呎價16,288元，新價單略低約0.7%。胡致遠稱，價錢差異主要是反映單位坐向及景觀的不同，屬原價加推。新加推單位包括52伙兩房及9伙三房，實用面積介乎380至531方呎。單位定價由653.66萬至1,094.78萬元，呎價介乎15,715元至22,036元。折實售價則由555.61萬至930.56萬元，折實呎價介乎13,357元至18,731元。
入場單位為漾景閣第5B座2樓A2室，實用面積413方呎，兩房間隔，折實售價555.61萬元，呎價13,453元。以定價計，今批61伙市值逾5億元。
33伙可享「科研專才/學術人才現金回贈」
此外，首張價單設有的「科研專才/學術人才現金回贈」，2號價單亦有保留，適用於以「建築期付款計劃」入市指定單位的買家，是次涉及33伙或約54%。若買家或其親屬符合科研專才/學術人才條件，即可於付清樓價後，獲得相當於樓價5%的現金回贈。此外，買家亦有機會獲得相等於樓價2%的「置安心．利息補貼現金回贈」。假設買家以「B1靈活付款計劃」可獲最高10%折扣入市指定單位，連同上述兩項現金回贈合共7%，所繳付的實際樓價有機會低於即供提供的最高15%折扣。
與「Indigo Living」合作 提供家具優惠
另外，發展商為購買開放式至兩房單位的買家提供家具優惠，與家具品牌「Indigo Living」合作，「Indigo Living」特別為指定單位設計及提供專屬的Stanford系列時尚家具。Indigo Living業務發展總監莫麗賢表示，是次合作涵蓋全屋基本家具，包括電視櫃、梳化、餐枱、椅子、床及衣櫃等，買家可按照自己的喜好而挑選顏色。她稱，Indigo Living包辦一切的家具運送及安裝，讓業主無需費心，享隨即入住單位的便利。如買家不選擇家具優惠，亦可獲1萬元的樓價折扣。